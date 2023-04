Volksabstimmung Streit um Mehreinnahmen: Basler SP ohne klare Haltung zur Mindeststeuer für Firmen Die Basler Genossinnen und Genossen beschliessen Stimmfreigabe zur Umsetzung der OECD-Steuer, die am 18. Juni auf eidgenössischer Ebene zur Abstimmung gelangt. Die unklare Position der grössten Partei des Stadtkantons ist auch eine Ohrfeige an die drei eigenen Regierungsräte. Zumindest eine sanfte.

Von der eigenen Partei im Regen stehen gelassen: Die SP-Regierungsräte Beat Jans, Tanja Soland und Kaspar Sutter. Roland Schmid

Eine Partei im Dilemma: Die nationale Umsetzung der OECD-Steuerreform sorgt unter den Basler Genossinnen und Genossen für eine Kontroverse. An der Delegiertenversammlung am Dienstagabend hat nach langer Diskussion eine knappe Mehrheit von 64 Stimmen Stimmfreigabe beschlossen. 60 Personen votierten für die Ja-Parole. Dass international tätige Firmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro in der Schweiz höhere Steuern bezahlen sollen – das ist bei der SP unbestritten. Der Streitpunkt liegt darin, wie die Mehreinnahmen verteilt werden.

Befürworter: Das Geld bleibt besser in Basel-Stadt

75 Prozent soll bei den Kantonen bleiben, 25 Prozent an den Bund gehen – so will es eine Mehrheit im Bundesparlament und so möchte es auch die Basler Regierung mit Finanzdirektorin Tanja Soland (SP). Die zumeist linken Gegner halten dies für unsolidarisch; sie fordern eine 50:50-Verteilung. Die nationale SP hat denn auch Ende Februar die Nein-Parole gefasst. Das Schweizer Volk entscheidet am 18. Juni.

Die Befürworter in der SP, darunter neben den Regierungsmitgliedern weitere Amtsträger wie Ständerätin Eva Herzog sowie die beiden Nationalräte Sarah Wyss und Mustafa Atici, betonten, dass die Mehreinnahmen durch die Mindeststeuer am besten im Stadtkanton verbleiben. Regierungspräsident Beat Jans versprach:

«Wir werden hier in Basel Sinnvolleres mit den Zusatzeinnahmen machen als der Bund.»

Wer mehr Gelder für den Klimaschutz oder Kindertagesstätten wolle, der stimme Ja. Grossrat Tim Cuénod hieb in die gleiche Kerbe: Bei den Ausgaben in Basel-Stadt habe er selten das Gefühl, das sei nun ein Blödsinn. «Ganz anders beim Bund: Aus meiner Sicht wird zu viel Geld für das Militär und die Landwirtschaft ausgegeben», sagte Cuénod.

Finanzdirektorin Soland, die das Pro-Referat hielt, gab zu bedenken, dass eine Zweckbindung der Zusatzeinnahmen auf Bundesebene – etwa für die Hochschulbildung – abgelehnt worden sei. Mit anderen Worten: Es gibt keine Garantie, dass das Geld vom Bund aus Sicht des Stadtkantons sinnvoll verwendet wird. Alt Regierungsrat Hans-Peter Wessels stellte an die Adresse der Skeptiker unter den Genossinnen und Genossen die rhetorische Frage: «Wem vertrauen Sie mehr: Finanzministerin Karin Keller-Sutter, flankiert von Wirtschaftsminister Guy Parmelin - oder unseren beiden Regierungsräten Tanja Soland und Kaspar Sutter?»

Gegner: «Mit dieser Verteilung haben wir keine Solidarität»

Damit vermochte Wessels allerdings längst nicht alle im Kleinbasler Volkshaus zu überzeugen. Aus den Reihen der Gegner kam viel Grundsatzkritik: Der prominenteste unter ihnen, Grossrat Beda Baumgartner, sagte es so: Die OECD-Steuer sei aus sozialdemokratischer Sicht eine Errungenschaft, die nun vorgeschlagene innerschweizerische Umsetzung aber nicht. «Mit dieser Verteilung der Mehreinnahmen haben wir keine Solidarität im Land», fand Baumgartner. «Bei einer Ja-Parole käme es mir vor, als wären wir die FDP, fügte Leoni Bolz an. Die Reichen sollen reich bleiben – das sei die Konsequenz der Vorlage.

SP-Schweiz-Vizepräsident David Roth, der bei der Basler SP das Contra-Referat hielt, betonte, dass vom vorliegenden Beschluss die Steuerparadiese und die finanzstarken Kantone profitierten – damit werde letztlich der Wettbewerb bei den von der OECD-Reform nicht betroffenen Steuern weiter angeheizt. Demgegenüber werde ein Nein am 18. Juni zu einer besseren Vorlage führen, zeigte er sich überzeugt.

Stimmfreigabe laut Regierungsrat Sutter ein schlechtes Signal

In der anschliessenden Varianten-Abstimmung obsiegte zunächst mit 63 zu 46 Stimmen die Ja- gegenüber der Nein-Parole. Erstere wurde anschliessend dem Antrag des Parteivorstands zur Stimmfreigabe gegenübergestellt. Und da obsiegte letzterer. Zuvor hatte Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter just davor gewarnt: «Wir sollten als Basler SP für die Stadt einstehen. Es geht um 40'000 Arbeitsplätze. Zu dieser wichtigen Frage eine Stimmfreigabe fände ich schwierig.»

Am Nachmittag hatte die Basler Regierung per Mitteilung eine Ja-Empfehlung zur OECD-Mindeststeuer ausgesprochen. In Basel-Stadt sind von der Reform rund 250 Gesellschaften betroffen, die künftig höhere Steuern bezahlen müssen. Wie hoch die Mehreinnahmen für den Kanton ausfallen, ist unklar. Eine von der SP Schweiz in Auftrag gegebene Studie bezifferte diese auf rund 260 Millionen Franken pro Jahr – so hoch wie in keinem anderen Kanton.