Volksabstimmung Regierungsrätin Soland zu den Steuersenkungen: « Ich hätte eine Wette verloren» Mit den 85 Prozent Ja zum Steuerpaket hat die Basler Finanzdirektorin Tanja Soland am Sonntag einen in der Höhe unerwarteten Abstimmungssieg eingefahren. Weitere Senkungen seien vorerst kein Thema, verspricht die Sozialdemokratin im Interview.

Finanzdirektorin Tanja Soland erhält viel Zustimmung für ihre Steuerpolitik. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Tanja Soland, 84 Prozent Ja sind überdeutlich. Rechneten Sie mit diesem Resultat?

Tanja Soland: Nein, wäre ich eine Wette eingegangen, hätte ich diese verloren. Die kantonale Steuervorlage 17 brachte es auf einen Ja-Anteil von 78 Prozent. Ich war sicher, dass die Zustimmung dieses Mal tiefer sei.

Wie erklären Sie sich, dass sie nun sogar höher war? Steuersenkungen für Reiche sind in Basel kein Selbstläufer.

Die Abstimmenden haben gesehen, dass die Senkung der Vermögenssteuer nur einen kleinen Teil des Pakets ausmacht. Ich vermute, es gibt eine Wertschätzung in der Bevölkerung für Vermögende, die sich hier stark engagieren. Die Neiddebatte scheint mir in Basel nicht sehr ausgeprägt. Die hohen Überschüsse in der Kantonsrechnung trugen ebenfalls dazu bei.

Rufe nach weiteren Steuersenkungen sind nun nicht fern. Ihre Meinung dazu?

Weitere Senkungen sind kein Thema. Wir müssen nun zuerst schauen, wie sich das vorliegende Paket auswirkt. Der Kanton hat einige grosse Projekte in der Pipeline, die ebenfalls kosten. Wir wissen noch nicht, wie sich die OECD-Steuerreform auf den Kanton auswirkt. Angesichts der steigenden Zinsen und Inflation plädiere ich für Vorsicht. Mit der OECD-Reform steigen die Steuern für Konzerne.

Der Kanton könnte die Mehreinnahmen etwa in tiefere Steuern für natürliche Personen investieren.

Das ist eine Möglichkeit, die wir aber so nicht vorsehen. Wir sind daran, zu überlegen, inwiefern wir mit Mehreinnahmen Forschung und Innovation unterstützten können. Damit böten wir den Firmen vermutlich mehr als mit Steuersenkungen. Wir sind mit dem nun gutgeheissenen Paket immer noch weit weg von Tiefsteuerkantonen. Mit diesen können wir nicht mithalten – und wollen das auch nicht.