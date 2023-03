Volksinitiativen «Gegen Chaotentum und Demo-Flut»: Basler SVP lanciert zwei Initiativen Die SVP Basel-Stadt sagt den vielen Demonstrationen in der Stadt den Kampf an. Zwei Initiativen sollen Abhilfe schaffen: eine, die ein griffiges Konzept verlangt, um illegale Kundgebungen zu unterbinden, und eine, mit der verhindert werden soll, dass die Demonstrationszüge mitten durch die Stadt führen.

Zuletzt kam es bei einer unbewilligten Klimademonstration am 11. Februar 2023 in der Innenstadt zu Ausschreitungen. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Die Basler SVP will der wachsenden Zahl an Kundgebungen im öffentlichen Raum und negativen Folgeerscheinungen Einhalt gebieten. Die Partei lanciert zwei Volksbegehren: die Anti-Chaoten-Initiative und die Freiheitsinitiative. Den Inhalt der zwei Begehren stellte die Partei am Dienstag an einer Medienkonferenz in der Safranzunft vor.

«Man muss einen Schlussstrich ziehen, so kann es nicht mehr weitergehen», sagte Parteipräsident Pascal Messerli. Auch für Grossrat Joël Thüring steht fest: «Es braucht jetzt eine klare Kante.» Und Demi Hablützel, Präsidentin der Jungen SVP Basel-Stadt, ergänzte: «Es ist nicht in Ordnung, wenn Steuerzahler für Schäden aufkommen müssen, die sie nicht verursacht haben.»

Dreimal mehr Demonstrationen innerhalb von sechs Jahren

Die Zahl der Demonstrationen hat sich innerhalb von sechs Jahren verdreifacht: von 90 Kundgebungen im Jahr 2016 auf 287 im vergangenen Jahr. Das zeigen die Zahlen der Kantonspolizei Basel-Stadt. Es komme an vielen Veranstaltungen zu Gewalt und Vandalismus, sagte Messerli. Ebenso würde häufig der öffentliche Verkehr gestört. Zudem leide das Gewerbe in der Innenstadt, weil oftmals samstags demonstriert werde.

Bei der Anti-Chaoten-Initiative, voller Wortlaut «Ja zur Durchsetzung von Recht und Ordnung – Nein zum Chaotentum», fordert die Ausarbeitung «eines griffigen Konzepts, damit illegale Demos unterbunden werden». Ebenso wird verlangt, dass Chaoten die Kosten für Polizeieinsätze und Schäden übernehmen müssen.

Bei der Freiheitsinitiative geht es darum, dass Demonstrationen nicht mehr nur in der Innenstadt durchgeführt werden. Ebenso ist eine Entlastung des Samstags anzustreben. So würden laut Initiativtext die Gewerbetreibenden weniger leiden, ebenso Personen, die auf einen funktionierenden öffentlichen Verkehr angewiesen seien.

Spontane Kundgebungen sollen möglich bleiben

Man habe zwei Initiativen lanciert, sagte Messerli, weil sonst die Gefahr drohe, dass die «Einheit der Materie» nicht gewährleistet sei. Er ging auch auf die Frage nach der Einschränkung der Demonstrationsfreiheit ein. «Die Initiative hat nur geringe Auswirkungen. Es geht vor allem darum, dass die Behörden mehr Handlungsspielraum haben.»

Demi Hablützel, Pascal Messerli und Joël Thüring stellen in der Safranzunft die zwei Initiativen vor. Bild: bwi

Weiter sei auch nicht vorgesehen, dass spontane Kundgebungen nicht mehr möglich sein sollen. Adressat der Initiativen sind also explizit jene Kreise, die gar nicht an einer Bewilligung und an einem Austausch mit den Behörden interessiert sind. Ansonsten kann laut SVP die bewährte Praxis beibehalten werden, die spontane Demonstrationen vorsieht.

Das Initiativkomitee kündigte an, die zwei Begehren am Mittwoch zu publizieren. Ab dann sollen die Unterschriftenbögen in den Umlauf gelangen. Auf einen grossflächigen Versand werde verzichtet, hiess es an der Medienkonferenz – vorgesehen seien aber unter anderem auch Standaktionen. Ab der Publikation bleiben 18 Monate Zeit, um die notwendige Zahl von je 3000 Unterschriften zu erreichen.

Grösster Teil der Demos sind Mahnwachen und Standaktionen

Beide Initiativen sind unformuliert. Das bedeutet, dass sie keinen bereits ausgearbeiteten Gesetzestext enthalten. Der Grosse Rat müsste bei der Behandlung der Initiativen entscheiden, ob er sie ausformulieren will oder nicht.

Laut der Statistik der Basler Polizei kam es 2022 zu 287 Demonstrationen; 99 waren unbewilligt. Davon sind jedoch nur knapp 80 tatsächliche Demonstrationen. Bei den übrigen Anlässen handelt es sich um Standkundgebungen und Mahnwachen.