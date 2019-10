Vom Heim direkt in die Sozialhilfe: Junge Basler Heimabgänger fühlen sich vom Kanton hängen gelassen

Es hätte ein anregender Austausch zwischen verschiedenen Fachleuten sein sollen: Am Montag lud das Basler Erziehungsdepartement (ED) zum Praxisbesuch; dreissig Fachpersonen aus der ganzen Welt hätten teilnehmen sollen. Gewünscht seien Einblicke in die «Prozesse und Erfahrungen mit der Weiterentwicklung einer kinder- und jugendfreundlichen Stadt», schrieb das Departement vorab in einer Mitteilung.

Der Anlass fiel schliesslich ins Wasser, weil lediglich zwei Personen erschienen waren. Es ist nicht der einzige Rückschlag, den das ED zurzeit einstecken muss. Eine neue Studie zeigt nämlich: So jugendfreundlich, wie sich der Kanton gerne gibt, wird er von Betroffenen nicht wahrgenommen. «Care Leaver erforschen Leaving Care» heisst die Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz, an der 39 Jugendliche aus der Region Basel teilgenommen haben. Alle von ihnen waren früher in einem Heim oder in einer Pflegefamilie zuhause, nun reflektierten sie den Übergang in die Selbstständigkeit. Dabei stellt sich heraus: Die Betroffenen fühlen sich von den Behörden häufig im Stich gelassen.

Bis heute fehlt ein passendes Angebot für Erwachsene

Das Problem: Jugendliche treten mit Erreichen der Volljährigkeit aus stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aus. In Basel-Stadt können sie bis zum Alter von 25 Jahren Nachbetreuungsleistungen erhalten, sofern sie diese gleich im Anschluss an den Heimaustritt beanspruchen. Verzichten sie auf Unterstützung, weil sie selbstständig sein wollen, so lösen sie sich vom Kinder- und Jugendhilfesystem und sind auf sich gestellt.

Und genau das sei häufig eine Überforderung, sagt Co-Studienleiterin Dorothée Schaffner: «Im Heim werden die Betroffenen stark unterstützt, erhalten Struktur und Beratung. Mit dem Austritt aus dem Heim endet diese Unterstützung abrupt.»