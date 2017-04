Linienführung Herzstück

Nachdem die Züge von Osten oberirdisch in den Bahnhof SBB eingefahren sind, überqueren sie im Westen anschliessend auf der Elsässerbahn den Zoo und tauchen danach ins Herzstück ab. Nach der Haltestelle Mitte wird es in einer unterirdischen Nordschlaufe zur Tiefhaltestelle Klybeck geführt. Danach unterquert die Strecke in einem Bogen zweimal die Wiese und mündet in das oberirdische Gleisfeld des Badischen Bahnhofs ein. Der Anschluss erfolgt dabei an den hintersten Bahnsteig.

Positiv sei bei der gewählten Variante, dass sie Spielräume für die Weiterentwicklung der beiden Basler Bahnhöfe offen lassen würden.

Der Euro-Airport soll durch den sogenannten Y-Ast angebunden werden. Dieser zweigt nördlich der Haltestelle Mitte von der Stammstrecke ab und wird beim Bahnhof St. Johann oberirdisch an die bestehende Strecke der Elsässerbahn angeschlossen. Der Y-Ast kann laut Bericht etappiert werden. Dies hänge von der Ausgestaltung des zukünftigen Fernverkehrsangebots ab.

Bei einem Halt für den Fernverkehr in der unterirdischen Station Mitte, müsste diese verlängert werden. Für den direkten Anschluss für den Fernverkehr aus und nach Deutschland besteht die Option, nördlich der Wiese auf gleichem Niveau abzuzweigen und beim Zoll Otterbach an die Hochrheinstrecke anzuschliessen.