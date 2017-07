Angefangen hat aber alles mit Beeren: «Als ich vom Land in die Stadt gezogen bin, habe ich es nicht übers Herz gebracht, zu kaufen, was ich früher immer im Garten gepflückt habe. In meinem Schrebergarten kann ich anpflanzen, wozu ich Lust habe», erzählt sie.

Vor 25 Jahren hat sie zusammen mit einem Freund begonnen, auf dem Familiengartenareal an der David Joris-Strasse (auf Binninger Boden) zu Gärtnern. Langweilig ist es ihr seither nie geworden: «Jeden Tag sieht es wieder anders aus», sagt sie und trinkt einen Schluck hausgemachten Melissensirup.

Ihr Garten ist ein Fest für alle Sinne. Auf eine Augenweide ist Marti besonders stolz: Wer bei ihr einkehrt, wandelt zuerst durch märchenhafte Rosenbögen. Martis Lieblingsrose heisst Eden, ein treffender Name, denn paradiesisch sieht es hier aus. «Viele Freunde hält die Rosenpracht davon ab, mir bei einem Besuch Blumen zu bringen. Aber freuen würde ich mich darüber jederzeit», lacht sie.

Auch tierische Freunde hatte Marti schon bei sich zu Gast: «Eines Tages habe ich mitten in den Salatköpfen eine Igelfamilie entdeckt», erinnert sie sich. Sie lässt sich gerne von ihrem Garten überraschen. Denn auch wenn Marti viel an Arbeit und eigener Kreativität in ihr Paradies steckt, steht für sie fest: «Der Mensch hat die Natur nicht im Griff.» Der diesjährige Frost zum Beispiel habe auch in Martis Garten Spuren hinterlassen, wenn auch weniger, als befürchtet.

Zum Gärtnern gehört nebst der Erfahrung eben auch Glück. Wenn im Winter alle Pflanzen eingehen, oder sie im Frühling radikal geschnitten werden müssen, sehe es sogar in ihrer Oase traurig aus. Die Blumenpracht kommt jedes Mal noch eindrücklicher als zuvor zurück, aber bis es so weit ist, braucht Marti viel Geduld.

Doch auch wenn es draussen schneit, ist ihr Schrebergarten ein Ort der Geselligkeit: Im Winter lädt sie ihre Freunde, die im Sommer noch frische Feigen geniessen dürfen, gerne zum gemütlichen Fondue in ihr Gartenhäuschen ein.