Von den Tiefen des Meeres bis zu den Känguruinseln

Für alle, die das Meer lieben, hat der Zolli die ideale Ausstellung parat: Seit heute kann man direkt neben dem Afrikahaus in die Welt der «geheimnisvollen Meere» eintauchen. Ausschlaggebend für diese Ausstellung war die seit 2017 bestehende Kooperation zwischen dem Zolli und dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.

Wasser ist essenziell für unser Leben sowie für unseren Planeten. Rund 70 Prozent der Erde bestehen aus Wasser. Dennoch sind die Tiefen des Meeres dem Menschen so unbekannt wie das Weltall. Denn von diesen 70 Prozent ist nur ein kleiner Teil erforscht. Der Zolli und Geomar will den Tierparkbesuchenden deshalb die aktuelle Meeresforschung ein Stück näher bringen.

Mit dem U-Boot in eine Win-Win-Situation eintauchen

Geomar gehört zu den weltweit führenden Meeresforschungsinstitutionen und arbeitet seit 2017 eng mit dem Zolli zusammen. Laut Zoodirektor Olivier Pagan ist die Ausstellung für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Der Tierpark alleine kann das Standbein Forschung nicht stemmen und ist auf Partner wie Geomar angewiesen. Zum Beispiel werden in den nächsten Monaten einige Seepferdchen aus der hauseigenen Basler Zucht nach Kiel transportiert, um Aspekte im Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit bei den Männchen zu erforschen. Ausserdem werden die Besucherinnen und Besucher in die Meeresforschung eingeweiht, was Geomar sehr freut.

Der Ausstellungsraum ist so gestaltet, als ob man in ein U-Boot eintreten würde. Es handelt sich dabei um das Forschungstauchboot Jago. Im Original ist Jago das einzig bemannte U-Boot in Deutschland. In diesem U-Boot-Raum kann man durch die Bullaugen hindurch verschiedene Tier-Exponate von den Bewohnern der Tiefsee betrachten.