prev next

Unsere Leserinnen und Leser haben uns 2020 haufenweise tolle Fotos zugeschickt. Wir bedanken uns herzlich dafür! In unserer Galerie oben finden Sie eine Auswahl der schönsten Bilder des vergangenen Jahres, alle in Basel und dem Baselbiet aufgenommen. Klicken Sie sich durch die Galerie und schwelgen Sie in den Jahreszeiten.