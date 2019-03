Erstmals in Basel auftreten wird die Swiss Army Brass Band. Philipp Werlen, musikalischer Leiter der Band, sagte am Dienstag vor den Medien in Basel, das deren musikalisches Niveau hoch sei. Einige Musiker seien Europameister in der Brassmusik. Die konzertante Formation wird sich ihren pechschwarzen Uniformen zeigen.

Das Orchester der königlichen Marechaussee aus den Niederlanden wird ebenfalls zum ersten Mal in Basel auftreten. Laut Produzent Erik Julliard überzeugt die Formation mit kräftiger Blasmusik und präzisen Marschelementen.

Rockiger Dudelsack

Mit Musik aus Österreich, darunter Wiener Walzer und eine Reise ins Zeitalter der Kaiserin Sissi, will die Gardemusik Wien das Publikum verzaubern. Militärkapellmeister Hans Kausz verspricht dem Publikum einen Auftritt im Walzerschritt.

Die Gardemusik aus Wien steht ebenso vor der Premiere in Basel wie die Hellenic Navy Band aus Griechenland. Diese wird moderne Melodien und traditionelle griechische Musik präsentieren.

Die Veranstalter wollen auch in diesem Jahr den Fokus auf die Dudelsackmusik mit traditionellen schottischen Elementen setzen. 200 Dudelsackspieler und Trommler aus vier Kontinenten werden ihren traditionellen grossen Auftritt haben.

Zu diesem «schottischen Akt» gehört auch eine internationale Highland-Tanzgruppe mit Tänzerinnen aus Australien, Neuseeland, Kanada, Grossbritannien und Südafrika. Die Red Hot Chilli Pipers sind eine Formation, die folkloristische Dudelsackklänge mit Rockmusik kombinieren. Sie hatten 2018 am Basel Tattoo einen riesigen Erfolg und wollten laut Julliard nochmals in der Rheinstadt auftreten.

