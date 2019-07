Die Grünen aus Basel-Stadt haben diese Woche vorgestellt, wie sie die Welt retten wollen. Der Sturm der Entrüstung auf sozialen Netzwerken liess nicht lange auf sich warten; so ist das in einem überhitzten Klima. Doch ist das Papier so hanebüchen, wie behauptet wird? Ja, zumindest teilweise. Aber das ist nicht schlimm.