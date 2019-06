Das Deutsch-Französische Forschungsinstitut Saint-Louis ISL forscht wenige Kilometer von Basel an neuen Waffen und Verteidigungs- und Schutzsystemen. Im Juni wird es 60 Jahre alt: Am 22. Juni 1959 wurde der Staatsvertrag zu seiner Gründung ratifizierte.

Überzeugte Pazifisten wird man unter den 400 Mitarbeitern umsonst suchen. Ein deutscher Wissenschaftler bringt es bei der Besichtigung des Windkanals, wo Projektile und Raketen bei Blasgeschwindigkeiten bis Mach 4,5 getestet werden, auf den Punkt: «Wir sind überzeugt, dass wir die deutsche und französische Armee mit den bestmöglichen Waffen ausstatten müssen, um unseren eigenen Truppen und der zivilen Bevölkerung den bestmöglichen Schutz zu bieten.»

Begonnen hat die Geschichte des ISL bereits im August 1945. Damals gelang es den Franzosen, den deutschen Ballistik-Spezialisten Hubert Schardin mit seinen Mitarbeitern nach Frankreich zu holen. Dort sollte er nach dem Zweiten Weltkrieg für die französische Armee weiterforschen. Schardin war vorher Direktor der «Technischen Akademie» der deutschen Luftwaffe in Berlin Gatow und hatte dort auch an Raketentechnologie gearbeitet. Anstatt wie geplant in Paris begannen 32 deutsche Forscher ihre Arbeit in einer alten Aluminium-Fabrik in Saint-Louis – Schardin hatte sich für einen Standort in Grenznähe ausgesprochen.