Die Ausgangslage der drei eidgenössischen Vorlagen, die am 23. September zur Abstimmung gelangen, könnte unterschiedlicher kaum sein. Da wäre einerseits der Gegenentwurf zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege», der bei den Basler Parteien auf breite Unterstützung stösst. Einzig SVP und FDP können nichts damit anfangen. Die Initiative will dazu beitragen, die Veloinfrastruktur zu stärken und vom Fussverkehr zu entflechten, was der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden dienen soll. Für die CVP beispielsweise «ist die Förderung von Velowegen für unsere Velostadt besonders wichtig und sinnvoll».