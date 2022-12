Vorfasnacht Basler «West Side Story» im Theater Arlecchino Das nächste «Fasnachtsbändeli» des Familientheaters verwebt den Stoff des Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln zu einer dramatischen Liebesgeschichte: Können die vermeintlichen Gräben zwischen Stadt und Land überbrückt werden?

Vorfasnacht im Familientheater Arlecchino in Münchenstein: Sie ist vom Land, er aus der Stadt – kann ihre Liebe bestehen? Theater Arlecchino

Als die Basler Clique Rooti Räppli beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest auftritt, entstehen freundschaftliche Bande zwischen Fasnächtlern, Jodlerinnen und Schwingern. Der Obmaa der «Rooti Räppli» lädt daraufhin eine Delegation an die Basler Fasnacht ein, um den Ländlerfreunden einmal «echte Weltkultur» zu zeigen. Das kommt sowohl in der Clique als auch auf dem Land nicht bei allen gut an.

Aus diesem Stoff will das Theater Arlecchino eine Liebesgeschichte nach dem Vorbild der berühmten West Side Story in Basler Fasnachtsmanier entspinnen: «Sie ist vom Land, er ist aus der Stadt – das kann doch nicht gut gehen», schreibt das Familientheater und fügt gleich hinzu: «Aber warten Sie es ab, die Fasnacht bringt die Menschen zusammen.»

«Schwinge, singe, gässle!»

Das Publikum kann sich folglich auf einen versöhnlichen Abend unter dem Motto «Schwinge, singe, gässle!» einstellen, der vermeintliche Gräben zwischen Stadt und Land zuschüttet, statt diese aufzuwerfen.

Das Theater Arlecchino veranstalten seit 27 Jahren das «Fasnachtsbändeli» als Vorfasnachtsveranstaltung für Kinder, Familien und Erwachsene.

Im Programm ist auch musikalische Unterhaltung

Regie für das neue Stück führte Colette Studer, der Text stammt von Peter Keller. Am Nachmittag im Programm sind ausserdem das Basler Piccolo-Ensemble, die Basler Trommel-Akademie und eine «Schnitzelbangg». Abends folgen die Amerbach-Pfyffer, Basler Rolli – jungi Garde, Rollaator Röösli, PereFyss, Heiri und Dipflischysser.

Die Premiere findet am 7. Januar um 14.30 Uhr statt. Weitere Vorstellungen folgen jeweils samstags und sonntags bis 12. Februar zur selben Uhrzeit. Die Abendvorstellungen beginnen am 27. Januar und sind jeweils für Freitag und Samstag um 20 Uhr angesetzt – sie enden am 11. Februar.