Vorfasnacht Ausgelassene Party statt melancholische Zwischentöne – das Räppli mischt die Basler Vorfasnacht auf Fern von der vorfasnächtlichen Etikette feiern über 500 Besuchende an der ersten Ausgabe vom Räppli. Die Premiere beweist: Die Basler Fasnacht lässt sich auch unkonventionell beginnen.

Schnitzelbängg an der neuen Vorfasnachtsveranstaltung Räppli. Roland Schmid

Der Frage, ob einem das Fasnachtsfieber unabhängig von Ort und Zeit und fern der Etikette erwischen kann, gingen bereits die Macher der Prattler Summerfasnacht nach. Im ersten Fasnachtsjahr nach der Pandemie macht ein Kollektiv junger Fasnächtler das unkonventionelle Kleid von Frau Fasnacht salonfähig. Die erste Ausgabe der Vorfasnachtsveranstaltung Räppli am Samstagabend war wie sein Papier-Pendant: eine bunte, liebevolle Party mit Gute-Laune-Garantie.

Pinker Räppli-Regen und ausgelassenes Feiern im alten Kraftwerk. Roland Schmid

Nicht ganz einfach zu finden ist es, das Fasnachfest im Haefely-Areal nähe St.Jakob, das im Vorfeld versprach, die Strassenfasnacht auf die Bühne zu bringen. Vorbei an Besuchern des gleichzeitig stattfindendem FCB-Matches – ihr Match-Ticket berechtigt sie später auch zum Eintritt ans Räppli – folgen wir einer Gruppe Guggenmusiker. Ein fast eindeutigeres Zeichen ist die Spur pinker Räppli, die uns schliesslich ins alte Kraftwerk führt.

Morgenstreich, vorwärts, Marsch – abends um sieben wird es dunkel

Authentisch wird es bleiben, auch als kurz vor Sieben im Kraftwerk das Licht ausgeht – Morgenstreich. Der Major der Hunnen-Gugge betritt in dem Moment den festlich dekorierten Saal. «Das ist schon Gänsehaut pur», meint Sascha Stadler, für den der Auftritt am Räppli der erste in diesem Jahr ist. Zwar habe er auf ein paar mehr Besucher – rund 500 waren laut den Organisatoren da – gehofft. «Jetzt brauchen sie nur noch einen langen Schnuuf», meint Stadler.

Die Räppli-Vorfasnachtsveranstaltung im Alten Kraftwerk an der Lehenmattstrasse überzeugte. Roland Schmid

Am 27. Januar 2024 finde das nächste Räppli statt, sagt der Organisator Pascal Altunbas: «Wir sind sehr zufrieden.» Auch für Moderatorin Susanne Hueber gehöre das Räppli schon zur Vorfasnacht dazu. «Es wird intrigiert in den Pausen, es gibt Mehlsuppe und Käskiechli – sie haben an alles gedacht», sagt Hueber, die als Blätzli-Bajass souverän durchs Programm führt.

Dieses ist eine ausgewogene Mischung aus Guggen- und Cliquenkonzerten und Schnitzelbängg. Letztere dürften etwas untergehen, meint eine Besucherin, die die melancholischen Zwischentöne der renommierten Basler Vorfasnachtsveranstaltungen etwas vermisse.

Partylaune statt vorfasnächtlicher Melancholie

Von Melancholie ist zwei Stunden nach dem inszenierten Morgenstreich wenig zu spüren, dafür verbreitet sich ausgelassene Partylaune. Die wenigen Sitzplätze werden höchstens zum kurzen Verweilen genutzt, mehrheitlich bewegen sich die Besuchenden am Stehevent zwischen den beiden Bühnen, zum etwas versteckten Gastroangebot oder an die Bar.

Die Waggis der Moorgsbrieder ziehen mit einem originellen Pop-up-Foto-Automaten durchs Publikum: Auf Autositzen lassen sich zwei ältere Damen durch einen Fotorahmen fotografieren.

Nach zwei Stunden am Räppli seien sie jetzt so richtig bereit für die «drey scheenschte Däg», meinen zwei junge Fasnächtlerinnen, die zu der Hitparade von DJ Wurscht und Brot tanzen: «Wir kamen mit null Fasnachtsstimmung.» Diese ist spätestens beim Auftritt der Hunnen euphorisch. Hinter den frenetisch beklatschten Guggern steht eine alte Bekannte: die im Pandemiejahr 2021 entstandene Laterne von Daniel Burri. «Es kunnt widr», steht da. Das Räppli 2023 beweist: und wie.