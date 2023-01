Vorfasnacht Dieses Pfyfferli ist keine leichte Kost Schwere Zeiten produzieren offensichtlich keine Leichtfüssigkeit: Das Pfyfferli im Theater Fauteuil ist sehenswert wegen der phantastischen Leistung des Ensembles, weist aber erhebliche Schwankungen zwischen den einzelnen Nummern auf.

Phantastisches Ensemble: Myriam Wittlin, Roland Herrmann, Ronja Borer, David Bröckelmann, Salomé Jantz (v.l.n.r). Foto Mimmo Muscio/zVg

Ein Hauch von einer anderen Zeit wehte am Freitagabend durch das Theater Fauteuil am Spalenberg, als der 90-jährige Roland Rasser rechts vorne, gleich bei den Musikern, auf seinem Stuhl Platz nahm und erwartungsvoll auf die Bühne blickte. Vorhang auf für das Pfyfferli, Ausgabe 2023! Tochter Caroline legt in diesem Jahr eine Spielpause ein, mit dramaturgischer Arbeit an der Seite von Regisseur Rolf Sommer hat sie aber auch heuer ihre Spuren auf der Bühne hinterlassen.

Wenig Leichtfüssiges, viel Schweres

Es wird, man muss es sagen, kein reiner Genussabend. Das hat zwei Gründe: Das Pfyfferli ist erstens immer Abbild der Zeit, in der es aufgeführt wird. Und diese Zeit produziert mit all ihren Krisen und Veränderungen eben keine Leichtfüssigkeit.

So stehen Roland Herrmann, David Bröckelmann und Salomé Jantz am Bummelsonntag im Bahnhof und warten auf den Zug. Von guter Laune keine Spur, Griesgrämigkeit dominiert. Man giftet sich an und findet eigentlich alles Mist. Ein eindeutiger Fall von Fasnachts-Blues und Weltschmerz. Das wird sich durch den weiteren Abend ziehen.

Zweitens ist das diesjährige Pfyfferli nicht leichtfüssig, weil die Qualität der Nummern allzu stark schwankt. Sehr beeindruckend zum Beispiel die Szene, als Frau Fasnacht sich vor einem trotteligen Richter von der Stadt Basel scheiden lassen will. Hier wird auf kluge, hintersinnige und erst noch lustige Weise über das Verhältnis von (Basler) Gesellschaft und Tradition nachgedacht.

Was auch immer funktioniert im Rahmen des Pfyfferli, sind böse Satiren wie «Mir Filantroope», worin sich ein paar Neureiche beim Golfen oder Zigarrerauchen mit ihren guten Taten zugunsten von Bootsflüchtlingen brüsten. Oder Nummern, bei denen die traditionelle Fasnacht mit völlig entgegengesetzten kulturellen Ideen konfrontiert wird: In diesem Fall brilliert Roland Herrmann als Rapper vor staunenden Fasnachtsfiguren – und macht aus dem Rap ein mitreissendes Räppli.

Sie spielen sich die Seele aus dem Leib

Auf der anderen Seite sind da Nummern, die entweder in Bezug auf Witz und Sprache nicht genügen – ein paar Daig-Affen in alten Badekostümen sinnieren länglich über die Organisation eines Glugger-Turniers – oder dann viel zu ambitioniert erscheinen. So ist zwar die Idee hübsch, Shakespeares «Alle Welt ist eine Bühne» zum Fasnachtsmanifest und den englischen Dichter zum Fasnachtspoeten machen zu wollen. Wie jedoch noch versucht wird, Goethe («Über allen Gipfeln ist Ruh») zusätzlich in dieses Schema zu pressen, ist schlicht und einfach bemühend und nicht lustig.

Das phantastische Fünferensemble mit Jantz, Bröckelmann, Herrmann, Myriam Wittlin sowie Ronja Borer spielt sich hier vergebens die Seele aus dem Leib. Da gibt es nicht viel zu retten, entsprechend lauwarm der Applaus des Premierenpublikums an dieser Stelle.

Auch nicht gerade zu Begeisterungsstürmen riss der ansonsten hochzuverlässige Bangg «dr Spitzbueb» hin, manche Pointe blieb rätselhaft. Viele laute Lacher produzierte hingegen der Baselbieter «Heiri» – ein klarer Punktsieg fürs Land, ist man bei diesem Direktvergleich versucht zu sagen.

Tadellos an diesem Premierenabend die Fasnachtsmusik aller Tambouren und Pfeifer. Es ist wunderbar zu hören, wie diese Instrumente bei präzisem Spiel in solch trockener Akustik, die keinen Fehler verzeiht, klingen können.

Das Pfyfferli Ausgabe 2023 ist ein Kraftakt, das ist in vielerlei Hinsicht zu spüren. Es fehlt ihm die Leichtigkeit der vergangenen Jahre. Und ja, es fehlt auch ein bisschen die fast zärtliche Fasnachtsnostalgie, die Sehnsucht nach den «Drey scheenschte Dääg», die im Pfyfferli ansonsten immer evoziert wird. Aber vielleicht ist es nicht die Zeit dafür.