Vorfasnacht «E Bsuech im Fasnachtshuus» neu mit Heinz Margot in der Hauptrolle Die Vorfasnachtsveranstaltung kann für die diesjährige Ausgabe den ehemaligen Fasnachtsquerschnitt-Moderator gewinnen. Er ersetzt Urs Bihler, der aus persönlichen Gründen nicht auftreten wird.

Ist nicht nur an der Herbstmesse, sondern auch in der Vorfasnachtszeit ein gefragter Mann: Hein Margot. Nicole Nars-Zimmer

Die Vorfasnachtsveranstaltung E Bsuech im Fasnachtshuus feiert am 23. Februar ihre Premiere. Unterstützung erhält sie von prominenter Seite. Wie die Veranstalter am Montag bekannt gegeben haben, konnte Heinz Margot für die Aufführungen gewonnen werden. Der ehemalige Fasnachtsquerschnitt-Moderator übernimmt die Hauptrolle von Urs Bihler, welcher aus persönlichen Gründen nicht verfügbar ist. Gemeinsam mit Co-Hauptdarsteller Samuel Müller Dimitri begibt sich Margot in der Safran Zunft in die Welt des Zirkus.

Margot selbst freut sich sehr auf die Zusammenarbeit und auf das Publikum: «Die Organisatoren hatten leichtes Spiel, mich für das Mitwirken bei einer derart speziellen, familiären und sympathischen Vorfasnachtsveranstaltung zu begeistern.» Dass die Veranstaltung im schönen «Saffre-Rahme» stattfindet, sei für ihn sehr speziell.

Patrick Stalder, Präsident des Vereins «Fasnachtshuus» spricht von einem prestigeträchtigen Gewinn. «Wir sind überglücklich, mit Heinz Margot die perfekte Person für diese Rolle gefunden zu haben. Dass wir den langjährigen und beliebten Moderator des Fasnachtsquerschnitt von SRF so kurzfristig für diese Rolle verpflichten konnten, ist einfach nur grossartig.» «E Bsuech im Fasnachtshuus» findet vom 23. Februar bis 1. März in der Safran Zunft statt.