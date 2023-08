Vornamen-Hitparade Immer noch Elena und Noah? Das waren 2022 die beliebtesten Baby-Namen in den beiden Basel Noah ist bei Eltern in Basel-Stadt und -land nun schon seit einigen Jahren einer der, wenn nicht der beliebteste Name für Jungen. Bei den Mädchen sind es die Namen Elena und Emilia.

In den ersten Tagen nach der Geburt fällt auch die Entscheidung, wie der Nachwuchs heissen soll. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Wie soll unser Kind heissen? Welche Hilfsmittel bei der Namenssuche verwendet werden, ist sehr unterschiedlich. Und trotzdem gibt es offensichtliche Trends. So nannten Baselbieter Eltern ihre Mädchen 2021 am meisten Emilia, die städtischen Elena. Ein Jahr davor war es umgekehrt. Bei den Jungen dominierten Noah, Leon und Matteo in den beiden Basel. Schweizweit waren Mias bei Mädchen und Noahs bei Jungen am häufigsten.

Heuer publiziert das Bundesamt für Statistik die Zahlen zum Jahr 2022. National gab es wieder viele Noahs. Die Spitzenreiterin Mia wurde von Emma abgelöst. In den beiden Basel verläuft der Trend wieder ein wenig anders, auch wenn in der Stadt der Name Emma gemeinsam mit Mila und Sophia den zweiten Platz belegt. Der beliebteste Mädchenname in Basel-Stadt ist aber Alma. Bei den Jungen fand der Name Louis am meisten Anklang, gefolgt von Felix. Noah schaffte es nicht mehr unter die Top 4.

Im Baselland hingegen steht er an erster Stelle, gefolgt von Liam, Malik und Matteo. Matteo mischte bereits letztes Jahr ganz vorne mit. Bei den Mädchen belegen die Namen Emilia und Malea gemeinsam den ersten Platz. Dahinter folgen Lina und Chiara auf. Mia, der schweizweit beliebteste Mädchenname, folgt erst auf Platz 9.