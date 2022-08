«Vorreiterrolle» Cybersicherheit für Basler Verwaltungen, Firmen und Private soll gestärkt werden Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat beantragt, die Motion zur Stärkung der Cybersicherheit als Anzug zu überweisen. Es sei allerdings eine umfassende Analyse der Forderungen notwendig.

Die eingereichte Motion verlangt mehr Aufklärungs- und Präventionsarbeit im Bereich der Cyberkriminalität. Symbolbild: Rawpixel.com

Sowohl die Cybersicherheit als auch die Bekämpfung von Cyberkriminalität seien wichtige und grosse Herausforderungen, so der Regierungsrat. Die Stossrichtung der vorliegenden Motion werde deshalb bevorzugt. Die digitale Kriminalität taucht erst seit zwei Jahren in der baselstädtischen Kriminalitätsstatistik auf. Die zuständige Abteilung wurde vor zwei Jahren gegründet.

Die aktuelle Bedrohungslage durch Cyberkriminalität sei gemäss dem nationalen Cybersicherheitszentrum NCSC kritisch und werde auch so bleiben, heisst es im Motionstext. «Die Professionalisierung von kriminellen Hackerbanden aus verschiedenen Staaten nimmt stetig zu.» Oft sei den Nutzern nicht bewusst, dass und wie sie ihre Daten und Geräte schützen müssen.

Per Gesetz soll jede Straftat gemeldet werden müssen

Da der Schutz von Daten Aufgabe des Staates sei, müsse dieser für Aufklärung, Ahndung, Verfolgung und Sensibilisierung sorgen. «Basel-Stadt kann und soll bei der Cybersicherheit Schweizweit eine Vorreiterrolle einnehmen und die Sicherheit der verschiedenen Anspruchsgruppen erhöhen», heisst es im Motionstext weiter. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, müsse der Kanton analog de Sicherheit im Verkehr, bei Kriminalität, Terrorismus und anderen Bedrohungen die entsprechenden technischen und organisatorischen Massnahmen treffen.

Die Motionäre rund um Philip Karger (LDP), Joël Thüring (SVP) und Luca Urgese (FDP) fordern, dass die Cybercrime-Meldestelle so ausgebaut wird, dass alle Bürgerinnen und Bürger, sowie alle Firmen immer und in Echtzeit über Cyber-Bedrohungen aller Art informiert sind. Es müsse also jede Straftat und Bedrohung sofort per Gesetz gemeldet werden, damit jederzeit auf die entsprechenden Informationen zugegriffen werden könne.

Umfassende Analyse sei notwendig

Der Kanton soll ausserdem mit regelmässigen Kampagnen auf die Cyberbedrohungen aufmerksam machen und so die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren. «Genaue Anleitungen, sowie schnelle und unkomplizierte Hilfen im Falle eines Angriffs oder Diebstahls müssen angeboten und jederzeit abrufbar sein.»

Um die erwähnten Aufgaben sicherstellen zu können, schlagen die Motionäre den Aufbau eines Kompetenzzentrums Cybercrime im Bereich des Justiz- und Sicherheitsdepartements vor. Der Regierungsrat betont, dass in Bezug auf die einzelnen Motionsforderungen massgeblicher inhaltlicher und juristischer Klärungsbedarf bestehe und eine sorgfältige Analyse notwendig sei, wenn es darum gehe, wie weit das staatliche Engagement in diesem Bereich gehen soll.