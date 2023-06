Vorschau Feministischer Streik in Basel: Das ist heute in der Stadt geplant Am 14. Juni versammeln sich Tausende von Menschen für die Demonstration zum feministischen Streik. Einige Stunden zuvor findet die «Kinderwagendemonstration» statt. Zielort: Rathaus, wo am Mittwoch der Grosse Rat tagt.

Transparente für die «Kinderwagendemo»: Das Hauptthema ist die Care-Arbeit. Bild: zvg

Die Forderungen des feministischen Streikkollektivs sollen am 14. Juni gehört werden - das auch vom Grossen Rat. An der sogenannten bewilligten Kinderwagendemo werden auch die Jüngsten der Gesellschaft mit dabei sein, manche sogar, wie der Name sagt, im Kinderwagen. Bei dieser Kundgebung sollen Forderungen an den Grossen Rat überreicht werden. Die Anliegen betreffen besonders die Care-Arbeit, das heisst: Erziehungs-, Haus- und Betreuungsarbeit oder ähnliche, die unentgeltlich verrichtet werden.

Um 10.45 Uhr ist Besammlung auf dem Theaterplatz. Das Ziel sei, dass Menschen, die Care-Arbeit leisten, und diejenigen, die Care-Arbeit in Anspruch nehmen, insbesondere Kinder, zusammen gehen, sagt Franziska Stier, Mitorganisatorin des feministischen Streiks Basel. Sie haben extra eine kinderfreundliche Zeit gewählt, sagt sie. Es wurde auch eine kürzere Route als bei der grossen Kundgebung gewählt.

Programm am 14. Juni: 10:45 Uhr: Kinderwagen/Rollstuhl/Rollator–Demo Start: Theaterplatz

Im Anschluss: Austausch zum Thema Care-Arbeit (SP Basel-Stadt)

10:46 Uhr: Aufruf & Manifest 14. Juni Ort: Theaterplatz

11:30 – 14 Uhr: Mittagessen & Getränke (bis zur Demo 17.30) auf Spendenbasis für Erdbebenopfer Türkei/Syrien Ort: Theaterplatz

13:33 Uhr: Aktion Gender Overall Earnings Gap Ort: Theaterplatz

14 – 15:30 Uhr: Kickboxprobetraining NIMA Ort: Kannenfeldpark

14 – 16 Uhr: Konsumstreik – wir tauschen: Essen, Kleider, Bücher, Ideen – bring & hol! Ort: Theaterplatz

15:24 Uhr: Aktion Equal Pay Hour Ort : Theaterplatz

16:30 – 17:30 Uhr: Reden, Musik & Tanz Ort: Theaterplatz

16 Uhr: Besammlung der Baselbieter*innen Ort: Bahnhof Basel SBB

17:30 Uhr: Demo Start auf dem Theaterplatz

19:30 Uhr: Konzert La Nefera Ort: Theaterplatz

19:30 Uhr: Konzert La Nefera Ort: Theaterplatz 20:30 Uhr: Tanzperformance Femtak Ort: Theater Roxy

21:30 Uhr: Afterparty Ort: Humbug

Die Route verläuft vom Start auf dem Theaterplatz mit einem kleinen Schwenker Richtung Bankverein durch die Freie Strasse hinunter bis zum Rathaus. «Wir werden die Forderungen 100 Mal ausdrucken und dem Grossen Rat übergeben», sagt sie.

Care-Arbeit soll ausbezahlt werden

Die Forderungen betreffen die Care-Arbeit: «Es darf nicht sein, dass Menschen, besonders Frauen, im Alter verarmen», sagt Stier, «nur weil sie auf ihre Kinder aufpassen ohne Entlöhnung.» So fordert das Feministische Kollektiv beispielsweise: Elternzeit für jede Erziehungsperson für mindestens ein Jahr pro Person und Kind, auch soll für Alleinerziehende die gesamthaft gleiche Dauer gelten. Darüber hinaus will das Kollektiv, dass das nationale Budget für die Kinderbetreuung erhöht wird, um den Bedürfnissen der Familien in ihrer Vielfalt gerecht zu werden.

Es sei die erste Kinderwagendemo in Basel, sagt Stier. In Bern hätte es 2019 eine gegeben. Sie rechne mit etwa 300 Personen. Sie sagt: «Vor dem Rathaus haben wir ein grosses Transparent vorbereitet, auf welchem die Leute ihre Forderungen niederschreiben können» - symbolisch zum Lesen für den Grossen Rat.

Die Demonstration zum feministischen Streik startet ebenfalls auf dem Theaterplatz. Abmarsch ist um 17.30 Uhr. Jedes Jahr seit 2019 findet am 14. Juni eine bewilligte Demonstration im Rahmen des feministischen Streiks statt. Ab zehn Uhr morgens gehen unterschiedliche Veranstaltungen um den Theaterplatz herum über die Bühne.