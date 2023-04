Vorschau «Über unsere berittenen Piper staunte bereits Prinz Philip» – die Kavallerie des omanischen Sultans kommt nach Basel Mit grosser Frauenquote und Dudelsackspielern hoch zu Ross wird eine Formation aus dem Oman am Basel Tattoo auftreten. Für Produzent Erik Julliard ist das ein Meilenstein. Der Aufwand ist immens: Rund 46 Pferde werden eingeflogen.

Erik Julliard (l.) freut sich über das Erscheinen seiner omanischen Gäste. Bild: zvg

Ein Leichtes war es für Erik Julliard nicht, die weltweit grösste Militärmusikformation zu verpflichten. Über einen Zeitraum von zehn Jahren hat der Produzent des Basel Tattoos seine Beziehungen zu der königlichen Kavallerie und Garde im Oman gepflegt. Umso gelöster wirkt Julliard, als er am Donnerstag vor die Medien tritt.

«Heute ist einer der wichtigsten Tage meiner Karriere», sagt er im Beisein seiner drei Gäste aus dem Oman. Persönlich vom omanischen Sultan gesandt, erwartet die Obrigkeiten der «Combined Bands of the Royal Cavalry» die nächsten Tage ein getaktetes Programm.

Denn: Die Besetzung der Formation aus 60 Blasmusikerinnen und Dudelsackspielern sowie 46 Pferden wird beiden Seiten alles abverlangen.

Frauen sind der ganze Stolz der omanischen Formation

Umso wichtiger sei es, das Showgelände, den Backstage-Bereich und die Verpflegungsbereiche für die rund 40 mitreisenden Helfer und Tierpfleger zu besichtigen. Auch mögliche Unterbringungsmöglichkeiten wolle das Trio sehen, sagt Julliard. Die Musikformation wird nämlich nach Geschlechtern getrennt untergebracht werden.

Das hinge allein mit ihrer Kultur zusammen, sagt der Musikchef der omanischen Formation, Ramis Jamaan Al Oweira. Auf die grosse Frauenquote in den eigenen Reihen sei man stolz: «Die Frauen in unserer Garde sind sehr ehrgeizig und begabt.» Auch er ist erfahrener Militärmusiker. Wie seine am Donnerstag anwesenden Kollegen hat er bereits der englischen Königsfamilie die Hände geschüttelt.

Mit dem Frachtflugzeug vom Oman in die Schweiz

Pferde seien nicht das erste Mal Teil vom Basel Tattoo, sagt Julliard – allerdings seien diese damals mit dem Schiff nach Basel gereist. Dieses Mal werden sie den rund sechsstündigen Flug in einem Frachtflugzeug verbringen.

«Wir bauen eigens Stallungen für die Pferde», sagt Julliard, der sich bereits im Vorfeld Gedanken zu möglichen Einwänden von Tierschützern mache. Dabei werde man alles daransetzen, die Tiere vor Ort artgerecht unterzubringen.

Die berittene Kavallerie des Sultans hat eine hohe Frauenquote. Bild: zvg

Die Erfahrung bei der Orchestrierung diverser königlicher Empfänge – auch die der englischen Monarchin – werde ihm bei der Vorbereitung der Show helfen. «Über unsere berittenen Piper staunte bereits Prinz Philip», sagt der Omane.

«Das Musizieren während des Reitens hat seine Tücken», betont auch der ehemalige Musikchef beim britischen Militär, Douglas Robertson. Immer wieder könne es vorkommen, dass sich Bläser bei unerwarteten Bewegungen der Pferde Zähne ausschlagen.

Ein gebogenes Mundstück, wie beim Dudelsack, eigne sich deshalb besser, weiss Robertson, der sich vorstellen könnte, Trompeten einzusetzen: «Dann wäre eine Hand zum Reiten frei.»

Für sieben Minuten in den Oman – Musikchef hat hohe Ambitionen

Der Brite, der seit zehn Jahren im Oman lebt, sei fasziniert von der Kultur und wolle deren Essenz genau so nach Basel bringen. «Ich will, dass die Gäste nach der Show sagen, sie seien sieben Minuten im Oman gewesen», sagt Robertson, dem man das ambitionierte Versprechen nicht zuletzt wegen der länger angesetzten Reise in die Schweiz abnimmt.

«Das Basel Tattoo ist bei uns hoch angesehen», sagt auch der Dritte im Bunde, Sarhan Salim Alzeidi, der als General den Sultan um eine Sondergenehmigung gebeten habe. «Seine Königliche Hoheit war sofort einverstanden», sagt Alzeidi, den Julliard von seinem letztjährigen Besuch im Oman kennt.

«Sie bleiben bis Sonntag, das zeigt ihre Wertschätzung», sagt Julliard, den die Zusage besonders freue, weil sie das Vertrauen in seine Produktion zeige. Und das bis zum Oman.