VORSTOSS Die Basler FDP Frauen machen sich stark gegen sexualisierte Gewalt Vor einem Jahr haben sich die FDP Frauen neu formiert. Sie finden, dass im Hinblick auf sexualisierte Gewalt und Gewaltprävention nicht genug geschieht. Deshalb haben die Basler Politikerinnen nun vier Vorstösse eingereicht.

Der Vorstand der FDP Frauen Basel-Stadt im Jahr 2021. In der Mitte die Präsidentin, Tamara Alù. FDP Basel-Stadt

Gleich vier Vorstösse zum Thema sexualisierte Gewalt auf einmal kommen von den FDP Frauen. Damit nimmt sich erstmals eine bürgerliche Partei ein Themengebiet vor, das sonst eher von linker Seite bearbeitet wird. Was steckt dahinter?

«In unserer neuen Formation haben wir nach internen Umfragen festgestellt, dass die öffentliche Sicherheit ein grosses Thema bei uns allen ist», sagt Tamara Alù, Präsidentin der FDP Frauen Basel-Stadt. «Wir haben in dieser Diskussion gemerkt, dass keine von uns und in unserem nahen Umfeld nachts alleine nach Hause laufen möchte.» Gerade die zwei Sexualdelikte vor den Sommerferien innerhalb einer Woche hätten die Diskussion nochmals angefeuert.

Die vorhandenen Massnahmen werden ungenügend umgesetzt

Die Vorstösse beinhalten unter anderem Hotspots von Gewaltdelikten, zum Beispiel die Kaserne und den Unteren Rheinweg. Die Politikerinnen fordern diesbezüglich die Bekanntgabe und Untersuchung weiterer solcher Orte sowie die Prüfung einer Bevölkerungsumfrage, damit Massnahmen ergriffen werden können und die Sicherheit der Frauen gestärkt werden kann.

In einem weiteren Vorstoss wird auf die Präventions- und Kommunikationskampagnen eingegangen, die es in Basel zwar gibt, die aber in der Öffentlichkeit zu wenig kommuniziert würden. Gemeint sind K.O.-Armbänder, die durch das Rhylax-Team zu späten Abendstunden verteilt werden. Damit kann ein Getränk auf K.O.-Tropfen getestet werden.

Ebenfalls sollen Angebote wie Schrillalarme und die Kampagne «Ist Luisa hier?» weiter vorangetrieben werden. Mit der Frage «Ist Luisa hier?» können sich Frauen an Partys an das Personal wenden und bekommen sofort und diskret Hilfe, um aus einer unangenehmen Situation zu kommen.

Prävention soll bereits in der Schule beginnen

«Kinder und Jugendliche sind heutzutage durch Social Media und den niederschwelligen Zugang zum Internet früher mit sexualisierter Gewalt konfrontiert. Deshalb finden wir Prävention in der Primar- und Sekundarstufe sowie bei den Eltern wichtig», sagt Alù. Das Angebot zur Gewaltprävention und sexualisierter Gewalt sei in den Basler Schulen aber ungenügend, da lediglich der Unterricht mit dem Titel «Mein Körper gehört mir» in der 3. Primarschulklasse obligatorisch sei. «Der Rest geschieht auf freiwilliger Basis und das ist unserer Meinung nach zu wenig», so Alù.

Somit fordern die FDP Frauen das Konzept eines obligatorischen Präventionsangebots in Bezug auf sexualisierte Gewalt auf Primar- sowie Sekundarstufe. Dieses soll vom Regierungsrat innerhalb von zwei Jahren erarbeitet werden.