Wahlbeteiligung Durchschnittliches Interesse an der Steuerpaket-Abstimmung in Basel-Stadt Am Sonntag stimmt die Basler Stimmbevölkerung über das Steuerpaket ab, welches diverse Senkungen vorsieht. Stand jetzt ist das Interesse an der Abstimmung nicht überdurchschnittlich hoch.

In Basel-Stadt ist die Stimmbeteiligung bei kantonalen Abstimmungen häufig höher als bei nationalen Vorlagen. Archivbild: Roland Schmid

Wenige Tage vor dem Urnengang zum Steuerpaket in Basel-Stadt sind 26,7 Prozent der Abstimmungsunterlagen beim Wahlbüro eingegangen. Damit liegt die Wahlbeteiligung knapp 3,5 Prozent niedrigerer als im Durchschnitt am Montag vor den Abstimmungen. Mit eine Rolle für die leicht unterdurchschnittliche Wahlbeteiligung dürfte spielen, dass lediglich über eine Vorlage entschieden wird.

Aussergewöhnlich tief, ist die Beteiligung aber nicht. Eine ähnliche Ausgangslage bestand letzten November, als Basel einzig über die Klimagerechtigkeitsinitiative und den Gegenvorschlag dazu entschied. Dazumal lag ebenfalls sechs Tage vor dem Abstimmungssonntag die Wahlbeteiligung um 0,75 Prozent tiefer als jetzt. Schlussendlich nahmen 43,5 Prozent am Urnengang im letzten November teil. Die Wahlbeteiligung zum Steuerpaket dürfte sich wohl auch irgendwo zwischen 40 und 50 Prozent einpendeln.

Starker Ausreisser in den letzten Jahren waren die Abstimmungen vom 28. November 2021. Bei dem Urnengang entschied die Schweizer Stimmbevölkerung über die Pflegeinitiative, zum zweiten Mal über das Covidgesetzt und die Justiz-Initiative. 64,7 Prozent der Stimmberechtigten Personen nahmen in Basel an dieser Abstimmung teil. An der gleichzeitig durchgeführten kantonalen Abstimmung über die Initiative «JA zum echten Wohnschutz» nahmen gar 68,0 Prozent teil.

Die tiefste Wahlbeteiligung gab es bei den Richter-Ersatzwahlen im Mai 2021 mit knapp über 27 Prozent. Richterwahlen locken selten viele Wahlbeteiligte an die Urne, da ihre Arbeit weniger in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird als die der Politiker. Zudem kommt es bei Richterwahlen auch immer wieder zu stillen Wahlen.