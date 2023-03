Wahlen 2023 Die Basler Mitte will mit Balz Herter den Nationalratssitz zurückholen Für die nationalen Wahlen vom 22. Oktober hat nun auch die Basler Mitte (vormals CVP) ihre Listen zusammengestellt. Parteichef Balz Herter ist der Spitzenkandidat für den Nationalrat – und er liebäugelt mit einer Kandidatur bei den gleichzeitigen Ständeratswahlen.

Die Mitte-Kandidierenden auf der Hauptliste: Andrea Knellwolf, Balz Herter, Tiziana Conti, Patrick Huber. Bilder: zvg

Die Mitte Basel-Stadt hat am Montagabend einstimmig ihre Kandidierenden für die Nationalratswahlen vom 22. Oktober nominiert. Auf der Hauptliste treten der Parteipräsident und Grossrat Balz Herter, Grossrätin Andrea Knellwolf, der Riehener Gemeinderat Patrick Huber sowie Vorstandsmitglied Tiziana Conti an.

Die Mitte steigt wie schon 2019 – damals noch unter dem Namen CVP –zudem mit einer Jungen- sowie einer 60+-Liste ins Rennen. Auf Letzterer nominiert wurden die ehemalige Grossrätin Beatrice Isler, Grossrats-Fraktionschefin Andrea Strahm, Grossrat Bruno Lötscher sowie Bürgerratspräsident Stefan Wehrle. Auf der Liste der Jungen figurieren Manuela Brenneis, Sara Murray, Marco Natoli und Kilian Winkler.

Balz Herter liebäugelt zugleich mit Ständeratskandidatur

Parteichef Herter ist auf der ausgewogenen Hauptliste der Spitzenkandidat. Der 39-jährige interessiert sich gleichzeitig auch für eine Ständeratskandidatur, wie er auf Anfrage bestätigt. Die Basler Mitte möchte im Herbst zurück in den Nationalrat; zuletzt war die vormalige CVP von 2011 bis 2015 mit Markus Lehmann in Bundesbern vertreten. Herter hätte bei einer Ständeratskandidatur gegen Amtsinhaberin Eva Herzog (SP) kaum Wahlchancen, allerdings könnte er mit der Doppelkandidatur seine Ambitionen für den Nationalrat unterstreichen.

Auch ein Sitzgewinn in der grossen Kammer ist sehr ambitioniert, liegt aber im Bereich des Möglichen: Dazu müssten die mit der Mitte verbundenen Parteien LDP, FDP, GLP und EVP zwei der noch vier Basler Nationalratsmandate holen. Zugleich müsste die Mitte innerhalb des bürgerlichen Lagers die GLP, die mit der Bisherigen Katja Christ antritt, überholen und auch die FDP mit Spitzenkandidat Baschi Dürr hinter sich lassen. Bei den Wahlen 2019 lag die Mitte (inklusive der Nebenlisten) nicht ganz einen Prozentpunkt hinter den beiden genannten Parteien. Der Sitz der wählerstärksten bürgerlichen Partei, der LDP, gilt derweil als gesichert.

FDP segnet Listenverbindung mit LDP, Mitte, GLP und EVP ab

Neben der Mitte hat am Montagabend auch die Basler FDP ihre Kandidierenden nominiert: Auf der Liste figurieren, wie bereits Anfang März kommuniziert, der ehemalige Regierungsrat Baschi Dürr, Parteipräsident Johannes Barth, die FDP-Frauen-Präsidentin Tamara Alù sowie Eva Biland, Gemeinde-Vizepräsidentin von Bettingen. Wie die Mitte will auch die Basler FDP den Sitz in der grossen Kammer zurückholen. Diesen konnte sie letztmals von 2012 bis 2015 mit Daniel Stolz besetzen.

Daneben segneten die Freisinnigen an ihrem Parteitag die erwähnte Listenverbindung mit LDP, Mitte, GLP und EVP ab. Einzelne Parteigänger machten sich stattdessen für eine Allianz mit der SVP stark, diese waren aber deutlich in der Minderzahl. FDP-Chef Barth ist froh über den Entscheid: «Bei einer Allianz mit der SVP wären wir bloss deren Steigbügelhalter gewesen. Das Ziel, einen eigenen Sitz zu ergattern, hätten wir begraben müssen.»

Mit dem Ja zur Listenverbindung sei die Basis gelegt für eine gemeinsame Ständeratskandidatur, betont Barth. Dabei sieht er die LDP als grösste bürgerliche Partei im Lead. Bis Ende April soll der Gegenkandidat oder die Gegenkandidatin zu Herzog bekannt sein.