Wahlen 2023 «Es braucht mehr Realismus»: Basler FDP verkauft sich als wahre Mitte zwischen links und rechts Extreme Forderungen von rechts und von links würden unseren Wohlstand bedrohen, heisst es seitens der Basler Freisinnigen. Darum brauche es mehr Realismus in Bern. Für die Basler FDP treten vier Kandidierende an – mit ihnen will die Partei aus dem Schatten der grossen Schwester, der LDP, treten.

Die Basler Freisinnigen wollen mit diesem Viererticket punkten: Tamara Alù, Parteipräsident Johannes Barth, Eva Biland, Baschi Dürr. Bild: Benjamin Wieland

Die Basler FDP hatte sich einen geschichtsträchtigen Tag ausgewählt für die Präsentation ihrer Nationalratskandidierenden. Am Dienstag, 12. September, lud die Partei in den Hof des «Isaak» am Münsterplatz. Am Tag, an dem sich die Inkraftsetzung der ersten Schweizer Bundesverfassung zum 175. Mal jährte. Dieses Jubiläum wolle man nutzen, hiess es in der Einladung, um zu erläutern, «wie die Basler FDP im Nationalrat das Erfolgsmodell Schweiz verteidigen und ausbauen will».

Realismus ist das Zauberwort beim Basler Freisinn. Man stehe ein für mehr Realismus, sagte Johannes Barth, Parteipräsident und einer der vier Kandidierenden auf der Basler FDP-Liste für die Wahlen in die Grosse Kammer am 22. Oktober. Die anderen drei sind Baschi Dürr und die zwei Vize-Parteipräsidentinnen Tamara Alù und Eva Biland. Neben der Hauptliste gibt es die Liste FDP Plus und jene der Jungfreisinnigen.

Johannes Barth. Tamara Alù. Eva Biland.

Die offene Gesellschaft und damit unser Wohlstand seien bedroht, und zwar von links wie von rechts, führte Barth aus: «Auf der einen Seite die Migrationsapokalyptiker, auf der anderen Seite die Klimaapokalyptiker. Beides sind wichtige Themen. Aber beides ist auf realistische Lösungen angewiesen.» Man dürfe nicht versuchen, die Welt umzubiegen.

Ziel: Zweite werden hinter der mächtigen Schwester

Baschi Dürr plädierte für eine offene Schweiz, was gerade für Basel-Stadt als Grenzkanton wichtig sei. «Wir setzen uns für klare – auch sogenannt institutionelle – Rahmenbedingungen zwischen der Schweiz und der EU ein.» Auch eine Annäherung an die Nato ist laut dem Altregierungsrat angesagt.

Baschi Dürr will es nochmals wissen. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Ausgangslage der FDP, einen der künftig nur noch vier Basler Sitze im Nationalrat zu erobern, ist nicht komfortabel. Ziel der FDP ist es, nach der grossen Schwester, der LDP, Zweite zu werden innerhalb der bürgerlichen Listenverbindung. Kann der zweite bürgerliche Sitz gehalten werden, würde man an der GLP vorbeiziehen – dann ginge der Sitz von GLP-Nationalrätin Katja Christ an die Freisinnigen.

Johannes Barth: «Es wird knapp»

Zweitstärkste Kraft innerhalb des bürgerlichen Lagers ohne die SVP war die FDP schon 2019, mit damals 6 Prozent Wähleranteil. Da jedoch die GLP eine nicht mehr erlaubte Unterlistenverbindung mit der EVP und der BDP unterhielt, ging die FDP leer aus.

«Nationalratswahlen sind Personenwahlen, und da geht es auch um Kompetenz und Bekanntheit», sagte Barth. «Mit Baschi Dürr haben wir eine grosse Chance auf einen Sitz. Aber es wird knapp.»

Auch bei der Eigeneinschätzung folgten die Basler Freisinnigen ihrem Credo: Sie bleiben realistisch.