Wahlen 2023 «Ich will diesen Sitz – Punkt»: LDP-Kandidat Raoul Furlano zeigt sich kampfbereit Die Basler LDP präsentiert vier Kandidierende und ein klares Ziel: Den Nationalratssitz zu verteidigen und einen zweiten bürgerlichen Sitz zu gewinnen. Ob die LDP diesen für sich gewinnt, bleibt unklar.

Wahlkampfauftakt der LDP für die Nationalratswahlen 2023 (v.l. Michael Hug, Patricia von Falkenstein, Lydia Isler-Christ und Raoul Furlano). Bild: Helena Quarck

Es gibt vier Tickets nach Bern, doch fünf bisherige Basler Nationalrätinnen und Nationalräte: Eine Partei muss um ihre Präsenz in der grossen Kammer bangen. Die Liberal-Demokratische Partei (LDP) ist es wahrscheinlich nicht. Michael Hug, Lydia Isler-Christ, Raoul Furlano und Patricia von Falkenstein zeigen sich selbstbewusst: Die Liberaldemokraten dürfen im Herbst mit einem guten Resultat rechnen.

Ihr erstrangiges Ziel sei es, den bestehenden Nationalratssitz von Juristin und Parteipräsidentin Patricia von Falkenstein zu verteidigen. Essenziell sei es auch, einen zweiten bürgerlichen Sitz zu sichern. Dieser könnte – zwar mit geringen Chancen – sogar der LDP selber zugutekommen.

Zögerliche Hoffnung auf einen zweiten Sitz

«Wir sind nicht mit der Absicht in den Wahlkampf gestartet, den zweiten bürgerlichen Sitz für die LDP zu holen», sagt die bisherige Nationalrätin und Parteipräsidentin Patricia von Falkenstein am Freitagmorgen. Sie würde sich zwar ob dieses Erfolgs freuen, befürwortet aber auch eine diverse Besetzung des bürgerlichen Lagers.

Neben von Falkenstein kandidiert zudem Grossrat Raoul Furlano. Er gilt neben der bisherigen Nationalrätin als LDP-Favorit und zeigte sich am Freitagmorgen mit Selbstbewusstsein. Während sich von Falkenstein zögerlich zur Möglichkeit eines zweiten Sitzes äusserte, sprach Furlano nicht um den heissen Brei herum: «Es wäre vollkommen falsch, in den Wahlkampf einzutreten, aber den zweiten bürgerlichen Sitz der FDP oder GLP zu wünschen. Ich will diesen Sitz – Punkt.»

Die LDP will breit politisieren

Mit Kinderarzt Raoul Furlano und Apothekerin Lydia Isler-Christ setzt die LDP einen Wahlkampffokus auf das Gesundheitswesen. In Bundesbern will sich Furlano mit seiner medizinischen Erfahrung für ein «effektiveres» Gesundheitssystem einsetzen. Isler-Christ hingegen möchte sich für die Förderung von digitalen Lösungen im Gesundheitswesen starkmachen: «Das spart Kosten und ist eine gute ‹Medizin› gegen hohe Krankenkassenprämien.»

Michael Hugs Fokus auf Migration, Klimagerechtigkeit und Wohnungsnot. Themen, die man üblicherweise aus dem linken Lager kennt. Auf nationaler Ebene möchte sich Hug für ein erleichtertes Bauen einsetzen: «Wohnraum fehlt, und wo er vorhanden ist, kann er kaum saniert werden.»

Von Falkenstein betitelt sich als «Generalistin». Sie setzt sich in Bundesbern mit verschiedenen Themen auseinander, als Mitglied der Rechtskommission immer mit juristischem Auge. Die Kompetenz, breit zu politisieren, sei eine, die ihre Partei auszeichne. Übermässig viele Unterlisten, die unterschiedliche Themen repräsentierten, habe die Partei daher nicht nötig. Ein kleiner Seitenhieb an die GLP mit ihren insgesamt sieben Listen.