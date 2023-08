Wahlen Brennendes Basel und stürzende Plakate: So will die SP Basel-Stadt ihre zwei Sitze im Nationalrat halten Mit einem Lacher beginnt die Basler SP ihren Wahlkampf für die National- und Ständeratswahlen am 22. Oktober. Doch die Lage ist für die Partei ernst, denn Basel-Stadt hat künftig einen Nationalratssitz weniger.

Die vier Kandidatinnen und Kandidaten der Basler SP für den Nationalrat. Von links: Sarah Wyss, Mustafa Atici, Lisa Mathys, Christian von Wartburg. Bild: Soraya Sägesser

Es kracht an der Wahlkampferöffnung der Basler SP. Der Grund dafür sind nicht etwa die Reden der Kandidierenden, sondern deren Plakate. Denn während der Ansprachen fliegen die Plakate von Lisa Mathys und Christian von Wartburg zu Boden. Diejenigen der Bisherigen Sarah Wyss und Mustafa Atici bleiben unversehrt an der Wand hängen. Ein vorzeitiges Zeichen für den Ausgang des linken Wahlkampfs?

Auf den einzelnen Plakaten stehen die Anliegen der Kandidierenden. Bei Lisa Mathys, die neu ins Bundeshaus will, sind dies etwa Klimaschutz und Energiewende. Da hat die Präsidentin der SP Basel-Stadt bereits einen Vorschlag: Sämtliche Hausdächer und Infrastruktur-Flächen für Solarstrom-Produktionen benützen. «Dass darauf nicht schon längst Strom produziert wird, ist beschämend», sagt sie.

Investition in Bildung und Weiterbildung

Mustafa Atici ist seit 2019 im Nationalrat. Nun will er für weitere vier Jahre nach Bundesbern. Seine Plakate sprechen sich für gute Bildung und einen starken Arbeitsmarkt aus. Dazu äussert er drei Ziele: das Potenzial von jungen Menschen nützen, ein starkes Bildungssystem sowie ein Weiterbildungsgesetz, das Wirkung zeige. «Wir müssen dringend breit in Bildung und Weiterbildung investieren», so Atici.

Bei seiner Parteikollegin Sarah Wyss stehen bezahlbare Krankenkassenprämien und das Gesundheitssystem im Vordergrund und im Hintergrund auf den Plakaten. Am Wahlkampfstart vom Mittwochnachmittag spricht sie sich für ein anderes Finanzierungssystem im Gesundheitssystem aus.

Dabei nennt sie ein Beispiel: Wenn die Feuerwehr nach Anzahl der gelöschten Brände bezahlt werden würde, dann sei die Brandprävention nicht mehr so wichtig. Denn das finanzielle Interesse, weniger Brände zum Löschen zu haben, wäre weg, sagt sie und fügt hinzu: «Basel würde brennen.» Wyss rückte im Dezember 2020 auf Beat Jans nach Bern.

Juristen brauche es immer

Auch Christian von Wartburg will nach Bern. «Für ein Recht auf Gerechtigkeit», wirbt der Jurist auf den Plakaten für sich selbst. Er spricht über seinen politischen Kompass, der in vier Himmelsrichtungen zeige. Dieser beinhaltet Gerechtigkeit, Offenheit, stabile demokratische Institutionen sowie Umweltschutz.

Doch nicht nur mit diesen Argumenten will er die Basler Bevölkerung überzeugen, sondern auch mit seinem Beruf: «Uns Juristen kann man immer brauchen», sagt er. Dass sein Plakat und jenes von Mathys von der Wand flogen, nahmen die beiden mit einem Lachen gelassen. Ständerätin Eva Herzog half später, die Plakate wieder aufzuhängen.

«Es braucht mehr SP und mehr Basler SP in Bern», sagt Herzog. Für die Partei wird es aber nicht einfach. Denn Basel-Stadt hat künftig einen Sitz weniger im Nationalrat. Um zu verhindern, dass die SP diesen Sitz verliert, gibt die Partei 510’000 Franken für den gesamten Wahlkampf aus.

Zwar flogen zwei Plakate zum Wahlkampfauftakt zu Boden, in der Stadt hängen sie aber immer noch an ihren Plätzen.