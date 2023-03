Wahlen im Herbst FDP Basel-Stadt will mit Baschi Dürr zurück in den Nationalrat Der ehemalige Regierungsrat ist der Spitzenkandidat auf der Liste der Basler FDP. Neben ihm steigen Eva Biland, Tamara Alù und Johannes Barth ins Rennen für einen Sitz im Nationalrat.

Die vier designierten Kandidatinnen und Kandidaten für den Nationalrat: Ev Biland, Baschi Dürr, Tamara Alù und Johannes Barth (v.l.) Bild: Collage bz

Die Basler FDP will bei den Wahlen im Herbst den Abwärtstrend der vergangenen Jahre brechen und strebt nach acht Jahren Absenz die Rückkehr nach Bundesbern an. Nun ist klar, mit welchen vier Kandidatinnen und Kandidaten die Freisinnigen bei den Nationalratswahlen antreten wollen. Bisher hätten sich vier Personen zur Verfügung gestellt, so die FDP in einer Medienmitteilung.

Der prominenteste Name ist Baschi Dürr. Die Kandidatur des ehemaligen Regierungsrats ist schon seit längerem bekannt. Keine Überraschung ist auch, dass Parteipräsident Johannes Barth seinen Hut in den Ring wirft.

Komplettieren sollen die Liste Tamara Alù und Eva Biland. Alù ist Präsidentin der FDP Frauen und arbeitet seit kurzem beim Basler Gewerbeverband als Politik-Chefin. Biland ist Ärztin und amtet als Vize-Gemeindepräsidentin in Bettingen. Offiziell nominiert wird das Viererticket der FDP am Parteitag in zwei Wochen.