Allschwil Nicht nur Tram und Autos: Der Dorfplatz soll endlich zu einem richtigen Platz werden

Der Kanton saniert die Tramendstation in Allschwil – und will das nutzen, um den Platz neu anzuordnen. So erhielte das Dorfzentrum einen Ort, der nicht nur für den Verkehr da wäre, hofft auch der Gemeinderat.