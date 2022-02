Wahlkampf in Riehen Christine Kaufmann und Edibe Gölgeli: «Müssen in den nächsten Jahren sicher nicht die Steuern erhöhen» Christine Kaufmann (EVP) und Edibe Gölgeli (SP) erklären beim Kaffee, wie sie Riehen vorwärtsbringen möchten. Über die bürgerlichen Attacken können sie nur den Kopf schütteln.

Vor dem zweiten Wahlgang der Gemeindewahlen in Riehen geht Mitte-Links gemeinsam: Gemeinderatskandidatin Edibe Gölgeli (SP) und Präsidiumskandidatin Christine Kaufmann (EVP). Zvg

Gleicher Ort, ganz andere Atmosphäre: Wie die Bürgerliche Allianz am Montag lancierten am Donnerstag auch SP und EVP ihren Wahlkampf für den zweiten Wahlgang im Restaurant Schlipf. Während die Bürgerlichen gegen Präsidiumskandidatin Christine Kaufmann und Gemeinderatskandidatin Edibe Gölgeli eine Attacke nach der anderen fuhren und vor einem Linksrutsch in Riehen warnten, erläuterte die Mitte-Links-Allianz ruhig ihre Ideen für die Zukunft der Gemeinde und konterte die bürgerlichen Angriffe erst auf Nachfrage.

Gerade im Hinblick auf die Finanzen warnten die Bürgerlichen vor Steuererhöhungen, falls der Gemeinderat nach links rückt. Kaufmann entgegnete unmissverständlich: «Wir müssen in den nächsten Jahren sicher nicht die Steuern erhöhen.» Als Grund dafür nannte sie das dicke Eigenkapitalpolster, das aber nicht von der bürgerlichen Mehrheit im Gemeinderat aus den vergangenen gut zehn Jahren, sondern von deren Vorgängern, als noch die EVP das Präsidium innehatte, stamme.

In Erinnerung an prognostizierte Defizite und der vorhandenen strukturellen Lücke im Gemeindehaushalt müsse man sich aber die Frage stellen, wie viel von dieser Eigenkapitaldecke aufgebraucht werden soll. Auch SP-Präsident Martin Leschhorn erteilte einer Steuererhöhung eine deutliche Absage. «Steuererhöhungen stehen bei uns nicht zur Debatte, um dies einmal klar zu machen.»

Container für Kinder «nicht Riehen-würdig»

Bei ihrer Kritik an den Steuersenkungen der vergangenen Jahre bleibt Kaufmann aber. Diese seien zu einem Zeitpunkt getätigt worden, als Riehen mehrere Aufgaben vom Kanton neu übernommen hatte und deshalb grosse Unsicherheiten bestanden. Dies betraf insbesondere die Schulen, wo es Riehen aktuell an Infrastruktur fehlt. Für Edibe Gölgeli ein Unding.

«Es ist nicht Riehen-würdig, dass Kinder in Containern unterrichtet werden.»

Die SP-Grossrätin sieht den Grund für die Versäumnisse auch in falsch getätigten Abwägungen, wie Steuergelder eingesetzt werden.

Christine Kaufmann beschrieb sich selber als kostenbewusst. Das habe sie in den vergangenen acht Jahren als Gemeinderätin bewiesen. «Ich lege in meinen Bereichen extrem viel Wert darauf, dass es nicht zu Kreditüberschreitungen kommt. Das ist uns immer sehr gut gelungen.» Es sei möglich, sorgfältig mit Steuergeldern umzugehen und trotzdem die Gemeinde weiterzubringen und die hohen Qualitäten von Riehen zu erhalten.

Und genau das wünschen sich Kaufmann und Gölgeli: Einen Gemeinderat, der Riehen proaktiv gestaltet und gute Beziehungen zu seinen Nachbarn pflegt, was zuletzt nicht der Fall gewesen sei. Würde sie die Wahl ins Gemeindepräsidium schaffen, würde sie ihre Kaderstelle beim Kanton Basel-Stadt beenden, versicherte Kaufmann und schüttelte ab den Warnungen des FDP-Präsidenten, sie hätte aufgrund ihres Jobs als Gemeindepräsidentin Interessenskonflikte, nur den Kopf.

«Es war für mich immer klar, dass ich beide Ämter nicht gleichzeitig ausführen kann.»

Föhnsturm statt warme Luft

Christine Kaufmann und Edibe Gölgeli sehen sich als Team, das für gesellschaftsliberale Werte und für starke Frauen eintritt. Gölgeli will Brücken zwischen den politischen Lagern und vor allem zur Bevölkerung schlagen, Kaufmann sieht eine ihrer Stärken in ihrer verbindenden Art, unterschiedliche Pole zusammenzubringen. Sie sei eine Politikerin der Mitte, die dank starker Vernetzung unterschiedliche Meinungen vereinen kann. Gölgeli wünscht sich, dass junge Familien stärker in der Gemeindepolitik vertreten werden.

Gegen Ende des Mediengesprächs gab sich dann auch mal Christine Kaufmann angriffig. Auf die Aussage von Daniel Albietz, dem Präsidiumskandidaten der Bürgerlichen, in der «Basler Zeitung», der Angriff von Mitte-Links sei nur «warme Luft», entgegnete sie dezidiert:

«Unser Angriff ist ein Föhnsturm.»

Derweil machte David Moor, der im ersten Wahlgang für die Grünliberalen für den Gemeinderat und das Gemeindepräsidium kandidierte, in einem Leserbrief in der aktuellen Ausgabe der «Riehener Zeitung» bekannt, dass er Daniel Albietz wählen wird. Die Partei selber gibt keine Wahlempfehlung ab. Moor holte im ersten Wahlgang fürs Präsidium 350 Stimmen.