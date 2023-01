Wahlkampf Nach Nichtwahl: Eva Herzog fordert ein «Haus der Städte» in Bern Als Reaktion auf ihre Niederlage bei den Bundesratswahlen will SP-Ständerätin Eva Herzog sich noch deutlicher für die Anliegen der Städte starkmachen.

Eva Herzog: «Das Parlament ist ein idealer Ort, um sich einzubringen.» Juri Junkov

Sieben Wochen ist es her, seit Eva Herzog bei den Bundesratswahlen für viele überraschend gegen ihre Parteikollegin Elisabeth Baume-Schneider verlor. Und noch immer ist das Thema für die SP-Politikerin allgegenwärtig. Sie werde regelmässig auf die Wahlen angesprochen, sagte Herzog am Mittwoch bei ihrem ersten Medienauftritt seit dem 7. Dezember: «Die netten Worte freuen mich. Gleichzeitig war das für mich auch eine schwierige Erfahrung.» Die Niederlage ging nicht spurlos an der SP-Politikerin vorbei: «Ich wäre bereit gewesen. Ich wusste, was ich wollte.»

Nach den Wahlen wurde viel über die Vertretung der urbanen Schweiz in der Landesregierung diskutiert. Auch für Herzog war das Thema die negative Überraschung ihres Wahlkampfs. «Für mich war es immer eine Selbstverständlichkeit, urbane Politik zu betreiben.» Immerhin würden drei Viertel der Bevölkerung in der Stadt oder der Agglomeration leben. Und die urbanen Regionen steuerten 84 Prozent der Wirtschaftsleistung der Schweiz bei.

«Der Wohlstand kommt nicht vom Land»

Im Wahlkampf habe sie sich plötzlich für ihre Positionen erklären müssen. «Der Diskurs hat eine Form angenommen, mit der ich nicht gerechnet habe. Es hat mich überrascht, dass dieses Bild der ländlichen Schweiz derart dominiert.»

Als Learning aus dieser Erfahrung hat die Basler SP für die nationalen Wahlen im Herbst den Slogan «Mehr Stadt im Land» als einen ihrer sieben thematischen Schwerpunkte kreiert. «Ich will noch stärker versuchen, die städtischen Interessen einzubringen», so Herzog.

Es gehe aber nicht darum, einen Stadt-Land-Graben zu befeuern, wie dies die SVP tue, betont Herzog. Diesen gebe es in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern aufgrund der Mobilität und des Nationalen Finanzausgleichs, mit dem strukturschwache Regionen unterstützt werden, gar nicht. «Aber Stadt und Land müssen beide wahrgenommen werden. Die Interessen der Städte sind wichtig für die Schweiz. Der Wohlstand kommt nicht vom Land.»

Städte sollen eine kräftige Allianz bilden

Eine konkrete Forderung ist die Schaffung eines «Hauses der Städte» nach dem Vorbild des Hauses der Kantone, das 2008 in Gehdistanz zum Bundeshaus eröffnet wurde, um den Föderalismus zu stärken. «Es braucht eine kräftige Allianz, die den urbanen Anliegen Gehör verschafft und an der man ebenso wenig vorbeikommt wie am Bauernverband», so Herzog.

Das Haus der Kantone in Bern. zVg

Tatsächlich fände man in Bundesbern für viele Anliegen der Städte wenig Gehör, sagten an der Wahlkampfveranstaltung auch die beiden Basler SP-Vertretungen im Nationalrat Sarah Wyss und Mustafa Atici. Etwa wenn es um Kinderbetreuung oder das Forschungs- und Innovationsförderprogramm Horizon Europe gehe. Umgekehrt würden schnell Mehrheiten gefunden bei Themen wie dem Wolfsschutz oder dem Weinanbau. «Für die Bauern gibt es immer Geld», meinte Wyss lakonisch.

Wyss setzt auf Gesundheit, Atici auf Bildung

Neben dem Einsatz für die Anliegen der Städte haben die drei Bisherigen sechs weitere Themenfelder für den Wahlkampf in den kommenden Monaten definiert. So soll die Zusammenarbeit mit Europa verbessert und die Gleichstellung weiter vorangebracht werden. Weitere Schwerpunkte sind der Klimaschutz und der Umbau der Schuldenbremse.

Die beiden Bisherigen im Nationalrat Sarah Wyss (gelbes Jackett) und Mustafa Atici setzen im Wahlkampf auf ihre Kernthemen. Juri Junkov

Im Rennen um die Sitze im Nationalrat setzen Wyss und Atici auf ihre Profile als Gesundheitspolitikerin beziehungsweise Bildungspolitiker. «Ich will am Gesundheitssystem rütteln», sagte Wyss. Es brauche ein anderes Finanzierungssystem, dass Fehlanreize beseitige und eine bedarfsgerechte Planung. Zudem müssten die Prävention verstärkt und die Personalknappheit angegangen werden.

Atici setzt auf das Thema Bildung: Mehr Chancengleichheit sei das beste Mittel gegen den Fachkräftemangel. «Die Solarbranche sucht händeringend Arbeitskräfte. Gleichzeitig lassen wir in unserem Land viele Menschen zurück.» Gerade bei Jugendlichen müsse das Potenzial besser genutzt werden. Ein Weg sei etwa eine spätere Trennung in Leistungsniveaus in der Sekundarschule und ein Aktionsplan Weiterbildung.