Sie sind ohne Frage ein Highlight des diesjährigen Tattoos. In dunkelblauen Matrosenuniformen springen die 36 Tänzer des Igor Moiseyev State Academic Ensemble of Popular Dance über die Bühne. Den Arm über die Schulter gelegt, zeigen die Russen eine bemerkenswerte Kombination von Sprungfiguren, Beinschwüngen und präziser Fussarbeit – eben: Tanzkünste auf höchstem Niveau.

Für die Gruppe ist es der erste Aufenthalt in Basel. Und sie geniessen ihn in vollen Zügen. «Bereits am ersten Morgen kauften die Jungen sich alle einen Wickelfisch und sprangen in den Rhein», erzählt Artistic und Executive Director Elena Shcherbakova. Auch die Altstadt und der Ausblick vom Münster hätten die Russen begeistert. «Basel ist so eine schöne Stadt, das Essen ist grossartig und die Menschen empfangen uns offen und herzlich», erzählt Elena Shcherbakova.