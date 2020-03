Was die Corona-Krise von der Basler Restaurant-Landschaft noch übrig lässt: Einschätzung eines Gastroexperten

Herr von Bidder, welche Art von Basler Restaurants werden wegen der Pandemie Konkurs gehen?

Lukas von Bidder: So definitiv ist das nicht zu sagen. Aber die etablierten Betriebe, die bis anhin Erfolg, eine Community, und eine solide Kostenstruktur hatten, werden diese Krise meistern. Diejenigen, die einen durchschnittlichen Gastronomiebetrieb mit durchschnittlicher Leistung führen und vielleicht schon Verlust machten, deren Probleme werden durch die Krise massiv verstärkt. Da kann es zu Konkursen kommen.

Muss man etwa damit rechnen, dass drei Viertel der Restaurants dauerhaft schliessen müssen?

Für viele Gastronomen wird es extrem schwierig sein, nach dieser Zwangsschliessung wieder auf Touren zu kommen. Aber ich halte es für unrealistisch, dass drei Viertel der Gastrounternehmen zugehen und der Restaurant-Markt in Basel total ausgedünnt würde. Ich glaube, es kommt zu einer gewissen Bereinigung des Marktes in Richtung innovativer, moderner Restaurants. Die, die vorher nicht in ein Konzept investiert haben und nicht über Profil oder Ausstrahlung verfügen, werden es zukünftig schwerer haben. Es wird Betriebe geben, die nicht überleben. Wer gewissermassen ein verstaubtes Unternehmen führt, wird Probleme bekommen.