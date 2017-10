«Ich fände es genial, wenn der Strand am Rheinufer vergrössert werden würde. Als ich noch in Basel wohnte, habe ich viel Zeit am Rhein verbracht und ging mindestens einmal pro Woche Rheinschwimmen. Ich finde es wichtig, dass man die Strände vom FKK-Strand abgrenzt.»

«Ich denke, ein Strand im Kleinbasel wäre sehr gut für unsere Stadt. Die Basler könnten so noch mehr Zeit am Rhein verbringen und es ist sicher cool, wenn man die Sommerabende mit Kollegen dort verbringen kann. Und wenn das Projekt auch der Natur noch etwas Gutes tun würde, umso besser!»

Sarah van Baarsen (31), Basel

«Ich weiss nicht, was an dem Strand im Kleinbasel dann alles erlaubt wäre, ob man beispielsweise dort grillen dürfte oder so. Allgemein hört sich die Idee aber sehr gut an und ich glaube, die Stadt und die Bevölkerung könnten davon profitieren.»