Was ist «bezahlbarer Wohnraum»? Linke blockieren Basler Wohnschutz

Regierungsvorschlag geht für Linke nicht weit genug

Bürgerliche und Linke konnten in der Kommission keinen Kompromiss finden. Es wird also zwei Berichte zuhanden des Parlaments geben. Die Ironie: Während derjenige der Bürgerlichen, die in der BRK in der Minderheit sind, längst vorliegt, warten nun alle auf den Bericht der Mehrheit aus SP und Grünem Bündnis. Denn auch der Bericht der Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) liegt längst bereit.

Die Diskussion dreht sich vor allem um die Frage, was alles als «bezahlbarer Wohnraum» gilt, der laut Initiative geschützt ist, also welche Wohnungen von der Mietzinskontrolle erfasst werden sollen. Die Regierung definiert diesen als die günstigere Hälfte aller Wohnungen im Kanton. Bevor dort umgebaut, saniert oder abgebrochen wird, braucht es künftig eine zusätzliche Bewilligung. Mietzinsaufschläge werden staatlich abgesegnet und anschliessend kontrolliert. Ausgenommen von den Regulierungen sind der gemeinnützige Wohnungsbau, Einfamilienhäuser und Liegenschaften mit bis zu fünf Wohnungen. Weil dort die Baukosten verhältnismässig hoch sind, bieten sich diese weniger an, mit Sanierungen schnelles Geld zu verdienen.

Für die linke Hälfte der BRK geht diese Definition deutlich zu wenig weit. Schon als die Regierung ihre Vorlage präsentierte, protestierte der Mieterverband: Die Regierung lasse den Mittelstand im Stich. Bezahlbarer Wohnraum bedeute, dass in allen Segmenten der Bestand vor Spekulationen geschützt werden müsse. Auch die linke Mehrheit der Kommission will eine striktere Umsetzung als die Regierung und nicht so viele Ausnahmen von der Mietzinskontrolle. Statt der Hälfte sollen 80 Prozent der Wohnungen unter das revidierte Wohnraumfördergesetz fallen.