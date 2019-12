Was ist das wohl beste Weihnachtsgeschenk? Selbst gemachter Honig für alle

Seit Tagen ist meine Praktikantin auf der Suche nach dem perfekten Kundengeschenk für Weihnachten. Dabei wäre es gar nicht so schwierig: Schicken wir doch einfach einen Bleistift mit dem Firmenlogo. Schliesslich sind wir eine Textagentur. Die erste Idee ist oft die schlechteste. Denn die hatten die anderen auch schon. Oder wie viele bedruckte Stifte liegen bei Ihnen auf dem Schreibtisch herum? Eben. Wie wäre es stattdessen mit ein paar Schöggeli und «süssen Grüssen»? Nein. Gegen etwas Süsses ist allerdings nichts einzuwenden. Es muss einfach etwas Besonderes sein. Wie bei meinem Grossvater.

Er verschenkte seinen Kunden Honig. Selbst gemachten. Beruflich war mein Grossvater Maler, in der Freizeit kümmerte er sich um seine Bienen in den beiden Häuschen in den Langen Erlen und im Garten am Klingentalgraben. In den Weihnachtsferien hiess es Honig abfüllen. Die ganze Familie half mit. Zuerst die elf Kinder meiner Grosseltern und später auch wir Enkel. Was ich aber nur aus Erzählungen weiss: Mein Grossvater packte seine Kinder zum Honigverteilen ins Auto und lud sie in Zweier- oder Dreiergruppen quartierweise ab. Dann ging es zu Fuss weiter. Meine Onkel und Tanten klingelten an denen Türen und überreichten den Kunden jeweils ein Pfund Honig. Manchmal gab es ein Trinkgeld oder Weihnachtsgutzi, erinnert sich mein Vater. Diese teilten die Kinder solidarisch untereinander auf.

44 Jahre lang produzierte mein Grossvater seinen eigenen Honig. Im letzten Jahr waren es stolze 400 Kilogramm. Etwa die Hälfte ging an die Kunden, die andere an Freunde und Familie. Für das Verteilen waren damals die Lernenden der Malerei zuständig. Mein Vater fuhr den Bus. Und wie bereits als Schulbub übernahm er die Planung. Was er aber nicht übernahm, waren die Bienen. Zu meiner grossen Enttäuschung. Als mein Grossvater aufhörte, war ich sieben Jahre alt und überzeugt, dass mein Vater als ältester Sohn das Imkern weiterführen müsste. Zu meinem Trost hielt der Honigvorrat aber noch Jahre an.

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk wie selbstgemachten Honig kann ich meinen Kunden nicht bieten. Aber meine Familiengeschichte hat mich gelehrt, wie perfektes Weihnachtsmarketing funktioniert.