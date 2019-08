Die Bewilligung für den ersten Basler Flachdach-Hühnerhof enthält eine Auflage: Nur Bewohnerinnen dürfen einziehen, ein krähender Hahn ist verboten. «Damit können wir leben, uns interessiert primär das Zusammenleben mit den Tieren und natürlich die Eier», sagt Neo-Hühnerhalter Alex Reiner. Er wohnt im obersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Gundeldingerstrasse.

Das Flachdach, auf dem nun drei Seidenhühner und ein Appenzeller Spitzhaubenhuhn gackern, gehört anteilmässig allen zehn Stockwerk-Eigentümern. «Wir haben natürlich nachgefragt und werden uns mit frischen Eiern erkenntlich zeigen», sagt Reiner.

Doch bis es soweit ist, müssen die erst drei Monate alten Hennen noch wachsen. «Ich rechne damit, dass sie nächsten Frühling mit dem Legen beginnen und wir danach pro Huhn und Jahr zwischen 80 und 120 Eier erhalten.»

Er und seine Partnerin hätten das Ziel, möglichst viel Natur in die Stadt zu bringen, sagte Reiner im vergangenen Oktober zu «Onlinereports». Damals war die Baupublikation ausgeschrieben. Denn Reiners Hühner sind nicht nur seidig, sondern ein Präzedenzfall. «Wir hatten mit geschätzt zehn verschiedenen Behörden zu tun, niemand wusste genau, ob für ein Flachdach-Hühnerstall eine Bewilligung nötig ist», sagt der Jurist. Was hingegen seit der Vogelgrippe verlangt wird, ist eine Meldung der Anzahl Tiere beim Ebenrain-Zentrum in Sissach.