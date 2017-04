Feuer-Spektakel als Kunst-Event

Beim Bau des Hauenstein-Scheiteltunnels im Jahr 1857 kam es zu einem Brand. Er forderte 63 Menschenleben. Im Gedenken an diese Tragödie vor 160 Jahren wird am kommenden Samstagabend in Läufelfingen eine riesige Holz-Skulptur in Brand gesetzt. Mit dem Werk will Künstler Hansjörg Rickenbacher sowohl den Opfern gedenken, als auch die damalige Pioniertat würdigen. Der Scheiteltunnel am Hauenstein war bei seiner Fertigstellung mit knapp 2,5 Kilometern der längste Eisenbahntunnel Europas. Das Kunstwerk besteht aus mehreren Elementen, die mit dem Tunnelbau und dem Unglück in Verbindung stehen.

Samstag: Alte Hauensteinerstrasse 16, Läufelfingen, 20 Uhr. Eintritt: frei.





