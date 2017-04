Hinter den Kulissen eines Clubs

Wie funktioniert ein DJ-Pult? Was macht eine gute Bar aus? Was passiert vor einem Konzert? Was gehört zum Alltag von Zwischennutzungen? Wie sieht es in einem Club tagsüber aus? Zum Lüften dieser und anderer Geheimnisse rund ums Nacht-, Kultur- und Gastronomieleben lädt der Verein Kultur & Gastronomie zusammen mit der Schweizer Bar- und Clubkommission sowie Petzi Schweiz zum zweiten Mal zum nationalen Tag der offenen Club-Tür ein. In Basel reicht das Angebot von Betriebsführungen und dem Erleben eines Produktionsaufbaus, über einen Einblick in die Welt der Zwischennutzungen, bis zum Crash-Kurs am DJ-Desk.

Samstag Tag der offenen Club-Tür in Basel, diverse Orte; Infos unter www.openclubday.ch