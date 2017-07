Autokino

Filmgenuss auf Rädern

Filmfans, Nostalgiker und Autoliebhaber angeschnallt: Für einen Monat wird das Prattler Sprisse-Areal zum Autokino. In guter alter 50ies-Manier servieren Rollergirls und Popcornboys Cheeseburger, Milkshakes und andere Retro-Snacks direkt ans Auto, während kultige Streifen über die Grossleinwand flimmern und der Sound aus dem eigenen Autoradio plärrt. Das diesjährige Programm startet mit einem Dokfilm des Theaterkollektivs Glück und dem oscarnominierten Kurzfilm «La femme et le TGV». Weitere Autokino-Nächte folgen mit Tarantino, Ritchie und Konsorten. Tickets gibt es im Online-Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Freitag und Samstag Lohagstrasse 14, Pratteln, 21 Uhr. Mehr Informationen: www.cinema-drive-in.ch