Basel

Stadtkrimi in der Innenstadt

Der Stadt-Krimi ist ein interaktives Kriminalspiel, das sich bereits in mehreren Schweizer Städten etabliert hat. Hier können Sie Teil eines Kriminalfalls sein und als Mitglied einer Sonderkommission einen Mordfall aufklären. Dazu gehört in diesem Live-Krimi-Rollenspiel: Beweise sammeln, Verdächtige befragen und am Ende den Täter in Handschellen legen. Die turbulenten Ermittlungen finden in der Basler Innenstadt statt.

Samstag Treffpunkt: 14 Uhr vor der Barfüsserkirche. Vorverkauf: www.stadt-krimi.ch