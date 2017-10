Basel

Untote wandeln durch die Stadt

300 erwartete Zombies werden heute Nacht durch die Stadt wandeln. Am 30 Oktober fand der erste Zombie Walk in Basel, und damit in der Deutschschweiz statt. Rund 30 Zombies schlurften an diesem Tag durch Basel und machten die Stadt unsicher. Seither stieg die Zahl der Untoten an. Im Jahr 2015 liefen schon 200 verkleidete Menschen durch die Stadt. Die Zombies treffen sich in der Markthalle.

Freitag Markthalle Basel, Steinentorberg 20, 21.45 Uhr.

Weitere Infos unter: www.altemarkthalle.ch

__