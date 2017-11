Birsfelden

Geniesst den Rassismus

Man stelle sich eine Welt vor in der, Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe oder die sexuelle Orientierung keine Rolle mehr spielen, in der nur noch die Augenfarbe ausreicht, um diskriminiert zu werden. In ihrem Experiment «Enjoy Racism» laden Thom Truong dazu ein, in ebendiese Welt einzutauchen, sie auch aus dem Leben eines Andersäugigen zu sehen und Rassismus einmal geniessen zu dürfen.

Freitag bis Sonntag ab 20 Uhr / Sonntag ab 18 Uhr im Theater Roxy, Muttenzerstrasse 6, Birsfelden

