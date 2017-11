Laufen

Pastoralraum Laufental-Lützeltal

Am kommenden Sonntag wird in der Herz-Jesu Kirche der Pastoralraum Laufental-Lützeltal von Bischof Felix Gmür errichtet. Um Bewegung in den Gottesdienst zu bringen, werden die Besucher gebeten ein Stück wollte in den Farben gelb und weiss, grün, rot und violett mitzunehmen. Daraus soll ein Altartuch gewoben werden, welches abwechselnd in den Pastoralraumpfarreien sichtbar sein wird.

Sonntag 9.30 Uhr, Herz-Jesu Kirche Laufen, www.pfarrei-laufen.ch/aktuell.php

