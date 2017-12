Pratteln

Chlausefahre im Ysebähnli

Die Stiftung Ysebähnli am Rhy lädt am kommenden Samstag zum Chlausefahre. Begleitet vom Samichlaus wird für die Fahrt mit der Gartenbahn in Spur 5 und 7 ¼ während des gesamten Chlausenfahren kein Fahrpreis erhoben werden. Zur Verpflegung werden sowohl Grill als auch «Gulaschkanone» in Betrieb genommen und der Kiosk geöffnet werden.

Samstag 11 bis 16 Uhr, Gartenbahnanlage am Rheinufer, Rheinstrasse 28, Pratteln.

__