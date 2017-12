Basel

Villalobos in der Kaserne

Ricardo Villalobos kommt aufs Nordstern-Schiff. Der Berliner DJ spielt seit unzähligen Jahren ganz zuoberst an der Spitze. Seine Musik ist inspiriert von südamerikanischer Musik und Depeche Moder. Mit Hits wie «what you say is more than I can say» kam er auf die Bühnen Europas. Wer früher kommen will, kann sich bereits ab 14 Uhr mit Sounds auf dem Schiff einstimmen.

Samstag 2 Uhr, Nordstern, Westquaistrasse 19, Infos und Tickets unter: www.nordstern.com

