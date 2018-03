Basel

«What we are looking for»

«Jede will irgendwo dazugehören und trotzdem verlangt der Zeitgeist, dass jede auch etwas Besonderes ist.» In seiner Produktion «What we are looking for» macht sich das Junge Theater Basel auf die Suche nach dem entscheidenden Detail. Es verspricht eine Begegnung mit einer rauen, energievollen Formensprache. Inszeniert wurde das Stück vom belgischen Choreografen Ives Thuwis.

Samstag 20 Uhr, Junges Theater Basel, Infos unter www.facebook.com/jungestheaterbasel

__