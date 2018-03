Basel

Eine Revue der besonderen Art

Zum ersten Mal kommt Musicalkomponist Stephen Sondheim mit seiner Show in die Schweiz. Heute und morgen wird Side by Side in der «Mitte» aufgeführt. Sondheim führt in seiner Show die Hits der vergangenen Jahre zusammen – eine Hitparade mit Songs von Musicals wie West Side Story oder Follies. Mit seiner Show tourte er bereits durch Nordamerika. Uraufgeführt wurde es 1975 in London.

Freitag 19.30 Uhr, Unternehmen Mitte, Infos unter www.mitte.ch

__