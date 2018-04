Baselland

Eierwerfer und Eierfänger

Am Weissen Sonntag, dem Sonntag nach Ostern, findet in vielen Dörfern des unteren und oberen Kantonsteils der traditionelle Eierläset statt. Zwei oder mehrere Teams treten gegeneinander an und versuchen, die am Boden auf Sägemehlhäufchen angeordneten Eier möglichst schnell und möglichst schadlos in die mit Spreu gefüllte Wanne zu werfen. Dazu warten weitere Herausforderungen.

Sonntag Eierläset in zahlreichen Baselbieter Ortschaften

