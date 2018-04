Baselland

Märkte im Baselbiet

Pro Natura organisiert in 13 Gemeinden im Baselbiet Wildpflanzen- und Kräutermärkte. Angeboten werden biologisch produzierte, einheimische Wildstauden, Sträucher und Kräuter. Der erste Märt findet in Gelterkinden am Samstag statt. Den Abschluss der Märt-Reihe macht am 16. Mai der Markt in Muttenz. Rund 100 freiwillige Helfer und Helferinnen machen die Märkte möglich.

Ganzes Wochenende diverse Zeiten, Infos unter www.pronatura-bl.ch/wildpflanzenmärkte

__