Riehen

Chillen auf dem Hill in Riehen

Vor 18 Jahren spielte noch eine Punkband auf einem Teppich vor 50 Leuten. Heute zieht das HillChill Festival im Sarasinpark in Riehen weit mehr Leute an. Am Freitag und Samstag werden wieder über 20 Bands auftreten. Unter anderem kommen die Basler Band Don’t Kill The Beast oder das Quartettt Zaperlipopette. Der Eintritt zum Festival ist gratis. Das Motto ist «Pay as you like»

Freitag und Samstag Sarasinpark, Infos unter www.hillchill.ch

